Todo lo que hay que saber de los premios Billboard 2019

30 de abril de 2019 • 18:54

Faltan pocas horas para que se entreguen los premios Billboard Music Awards 2019, y el mundo de la música ya está palpitando la gran noche. La transmisión del evento, que tendrá lugar mañana en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se podrá ver por TNT a partir de las 21 de Argentina.

La apertura de la ceremonia estará a cargo de Taylor Swift , quién aprovechará la noche para presentar su nuevo single, ME!, junto a Brendon Urie de Panic! At The Disco. La entrega de premios estará precedida una vez más por la cantante Kelly Clarkson , que se pone en el rol de conductora por segunda vez.

Los shows de la noche estarán a cargo de la banda pop coreana BTS junto a Halsey , Ciara, Lauren Daigle, Dan + Shay con Tori Kelly, los Jonas Brothers , Khalid, Madonna y Maluma , Paula Abdul y la ganadora del premio Icon Mariah Carey .

En esta edición, Cardi B es la artista con más nominaciones, 21 en total, casi alcanzando el record que lograron Drake y The Chainsmokers, quienes en 2017 cosecharon 22. Drake vuelve a estar entre el top 5 de los más nominados, con 17 categorías, segundo puesto que comparte con Post Malone, el rapero que se presentó en la última edición de Lollapalooza Argentina. Le siguen Travis Scott con 12 y XXXTentacion con 10.

Todos los nominados

Mejor Artista

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

Mejor Artista Nuevo

Bazzi

Juice Wrld

Lil Baby

Dua Lipa

Ella Mai

Billboard Chart Achievement Award:

Dan + Shay

Drake

Ariana Grande

Lady Gaga & Bradley Cooper

Dua Lipa

Mejor Artista Masculino

Drake

Post Malone

Travis Scott

Ed Sheeran

XXXTentacion

Mejor Artista Femenina

Cardi B

Ariana Grande

Halsey

Ella Mai

Taylor Swift

Mejor Duo / Grupo

BTS

Dan + Shay

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At The Disco

Mejor Artista Billboard 200

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

XXXTentacion

Mejor Artista Hot 100

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Juice Wrld

Post Malone

Artista con más streamings

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

XXXTentacion

Artista con canciones más vendidas

Drake

Ariana Grande

Imagine Dragons

Lady Gaga

Post Malone

Mejor Artista en Radio

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Maroon 5

Post Malone

Mejor Artista Social

BTS

EXO

GOT7

Ariana Grande

Louis Tomlinson

Mejor Artista de Gira

Beyoncé & JAY-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Justin Timberlake

Mejor Artista R&B

H.E.R.

Khalid

Ella Mai

The Weeknd

XXXTentacion

Mejor Artista R&B Masculino

Khalid

The Weeknd

XXXTentacion

Mejor Artista R&B Femenina

H.E.R.

Ella Mai

Queen Naija

Mejor Gira R&B

Beyoncé & JAY-Z

Childish Gambino

Bruno Mars

Mejor Artista Rap

Cardi B

Drake

Juice Wrld

Post Malone

Travis Scott

Mejor Artista Rap Masculino

Drake

Post Malone

Travis Scott

Mejor Artista Rap Femenina

Cardi B

City Girls

Nicki Minaj

Mejor Gira Rap

Beyoncé & JAY-Z

Drake

Travis Scott

Mejor Artista Country

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Mejor Artista Country Masculino

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs

Mejor Artista Country Femenina

Maren Morris

Kacey Musgraves

Carrie Underwood

Mejor Duo / Grupo Country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Mejor Gira Country

Luke Bryan

Kenny Chesney

Shania Twain

Mejor Artista Rock

Imagine Dragons

Lovelytheband

Panic! At The Disco

Queen

Twenty One Pilots

Mejor Gira Rock

Elton John

The Rolling Stones

U2

Mejor Artista Latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Mejor Artista Dance / Electronica

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

Odesza

The Chainsmokers

Mejor Artista Cristiano

Cory Asbury

Lauren Daigle

For King & Country

Hillsong Worship

MercyMe

Mejor Artista Gospel

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Tori Kelly

Tasha Cobbs Leonard

Marvin Sapp