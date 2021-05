Tras recibir un doble trasplante de pulmón, el Puma Rodríguez graba una colaboración con Carlos Rivera

“La primera canción que yo canté en un escenario fue ‘Agárrense de las Manos’”, confesaba Carlos Rivera hace unos días, feliz de hacer uno de sus grandes sueños realidad. En su último álbum, Leyendas Vol. 1, el mexicano se dio el gusto de poder cantarla con uno de sus grandes ídolos, José Luis “El Puma” Rodríguez.

“’Agárrense de las manos’ que llegan un Puma y un León a cantarles”, escribió en sus redes sociales. “Mi maestro José́ Luis Rodríguez llena de alegría este álbum con su voz y energía. Gracias maestro, sabes todo lo que significa para mí cantar esta canción contigo”, agregó emocionado.

En Instagram, y con una foto de su infancia, el cantante contó la especial historia que hay detrás de esta canción. “Esta es la única foto que tengo cantando cuando era niño. Y la anécdota es increíble. Cuando tenía 8 años me subí por primera vez a un escenario en mi colegio. La tarima estaba hecha de unos botes de basura y vigas de madera. Yo le pedí a mi mamá que trajera el casete del coche, para cantar la canción que tanto me gustaba, ‘Agárrense de las manos’. Hoy la vida me ha traído a cantar esa misma canción al lado de aquel cantante que mi mamá y yo tanto escuchamos. Gracias, maestro, por tu cariño y por ser tan generoso conmigo. Te quiero. Dios te bendiga siempre”, escribió junto a la dulce imagen.

“Conozco plenamente la historia que te une a esta canción, y es por eso que hacerla juntos es de gran alegría para mí. Ruge el León de México”, le respondió el venezolano, que sigue festejando su regreso a la música después de haber recibido un doble trasplante de pulmón en el 2017, debido a la fibrosis pulmonar que padecía desde el año 2000.

“Existía el miedo de no poder volver a subirme a un escenario. Es diferente un trasplante de hígado, de páncreas o de riñón a uno de pulmón. Tienes que aprender otra vez a encauzar la voz y no sabía si iba a poder cantar, hasta que con perseverancia, con amor y con fe, le fui dando hasta encontrarme nuevamente”, señaló El Puma en agosto del 2019 durante una entrevista con la radio CNN, días antes de sacar su primera canción tras la rehabilitación.

En Leyendas, Rivera no solo cantará con Rodríguez, sino también con otros grandes de la música latina entre los que se encuentra José Luis Perales. “Nunca me imaginé la oportunidad de poder llegar a leyendas como ellos, pero qué sorpresas da la vida. Ahora estoy haciéndoles un homenaje”, dijo sobre sus canciones tributo a artistas de la talla de Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, Rocío Dúrcal, Raphael o Gloria Estefan.

LA NACION