El descargo de la aerolínea que obligó a bajar a “El Puma” Rodríguez de un vuelo a Miami

José Luis “El Puma” Rodríguez fue retirado de un vuelo de American Airlines que cubriría la ruta Quito–Miami, luego de un cruce con miembros de la tripulación en un aeropuerto de Ecuador. El hecho, registrado antes del despegue, derivó en un retraso y en la posterior reubicación del artista en otro servicio de la compañía. A raíz de la polémica, la aerolínea estadounidense emitió un comunicado en el que expuso su posición y aclaró cuál fue el fundamento operativo detrás de la decisión.

La razón por la que American Airlines bajó a “El Puma” Rodríguez del avión

Según la empresa, el vuelo 932 demoró su salida diez minutos para atender un problema relacionado con el almacenamiento de equipaje dentro de la cabina. La aerolínea subrayó que, como todas las compañías estadounidenses, está obligada a cumplir con las disposiciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), en particular con la regulación 14 CFR 121.285.

El Puma Rodríguez fue bajado de un vuelo con destino a Miami

“El equipaje de mano no puede colocarse en una zona que obstruya el acceso a una salida”, señaló la compañía aérea en el comunicado retomado por El Universo. “El cliente estaba sentado en la primera fila de la cabina, que tiene un mamparo al frente, y no cumplió con las instrucciones de la tripulación para guardar sus pertenencias personales en el compartimiento superior”, aseguró.

Para American Airlines, lo ocurrido con el cantante se enmarca en esta obligación operativa. La empresa indicó que revisará internamente lo sucedido, pero remarcó que la prioridad fue cumplir con estándares de seguridad que regulan el traslado de objetos personales durante el vuelo.

“Agradecemos la comprensión de nuestros clientes, ya que hemos dado prioridad a la seguridad y al cumplimiento de la normativa”, concluyó la aerolínea.

La regulación de EE.UU. sobre equipaje de mano

La norma 14 CFR 121.285 regula la ubicación de carga y equipaje en la cabina de los aviones. Uno de sus apartados señala que ningún objeto puede colocarse en posiciones que impidan el acceso o la utilización de cualquier salida, ni interferir con el paso por los pasillos.

También exige que esté sujeto de manera segura para evitar desplazamientos en caso de turbulencia y que no bloquee la visibilidad de señales obligatorias, como cinturón de seguridad o salidas de emergencia.

American Airlines citó estos criterios como motivo para intervenir en el caso del cantante, quien viajaba con un bolso en el que transportaba medicación. Rodríguez explicó que necesita su maleta cerca por razones de salud asociadas a su trasplante de pulmón y al tratamiento que requiere. Sin embargo, al viajar en el primer asiento, no estaba permitido colocar objetos bajo la butaca, lo que generó la discusión inicial con la tripulación.

La aerolínea sostuvo que la intervención se produjo porque el bolso debía ser colocado en un compartimento superior para garantizar el cumplimiento de la normativa.

La normativa establece que en los asientos de mamparo, ubicados directamente detrás del panel que separa las diferentes secciones en el avión, no hay lugar para el equipaje debajo del asiento Freepik

¿Qué dijo “El Puma” Rodríguez luego de que lo bajaran del avión?

El cantante venezolano compartió su perspectiva a través de un video de diez minutos difundido en redes sociales. En su relato, dijo que el origen del incidente estuvo en la necesidad de mantener cerca el bolso con sus medicamentos.

Rodríguez explicó que accedió a que el equipaje fuera colocado en el compartimento superior, pero que, después, una frase suya generó un reclamo por parte de una integrante de la tripulación.

“Dije un comentario sobre que el muchacho era un poco tonto porque esto era muy simple de resolver. Y pasó otra asistente que me escucha decir lo que yo estoy diciendo de esa persona. Entonces le dice [al capitán] que yo estoy hablando pestes de él”, comentó.

El cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez tomó la decisión de publicar un video con el relato de lo sucedido para, según él, despejar todo tipo de dudas Captura de Pantalla

Según su versión, el intercambio con el tripulante de vuelo elevó la tensión y derivó en que el capitán determinara la salida del artista de la aeronave. Rodríguez señaló que intentó explicarle su condición médica al Comandante, pero recibió como respuesta que la decisión quedaba en manos de la tripulación.

El artista relató que se dirigió a los demás pasajeros para comunicar lo que estaba ocurriendo y que llegó a pedir disculpas a los asistentes involucrados. Además, afirmó que experimentó un fuerte malestar físico y un zumbido en un oído tras el momento en el que se le ordenó abandonar el avión.

"Me echaron realmente como a un delincuente. Toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien, por hacerlo bien, no porque tengan la necesidad, sino porque yo soy así. El tema era que me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente realmente de un avión de American Airlines”, lamentó.