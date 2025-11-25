Bajaron de un vuelo de American Airlines al Puma Rodríguez tras un altercado con la tripulación

El cantante José Luis “Puma” Rodríguez protagonizó un incómodo momento a bordo de un vuelo de American Airlines que iba con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos. Allí, tuvo un altercado con la tripulación que terminó por pedirle que se bajara de la aeronave antes de despegar en el aeropuerto de Ecuador.

En las imágenes del momento —que fueron captadas por pasajeros que iban en el mismo avión— se puede ver al artista venezolano parado en la parte delantera y con un teléfono en la mano, aparentemente filmando toda la situación.

“No me siento bien y parte de la tripulación no me deja estar acá“, denuncia en voz alta. Por detrás se ve a quien parece ser el comandante, que lo interrumpe y dice: ”Señor, por favor...“.

”Por primera vez en mi vida, no, no...“, insiste ”Puma".

El Puma Rodríguez fue bajado de un vuelo con destino a Miami

Ante la insistencia, el empleado de la aerolínea estadounidense levantó la voz, según se escucha en el audio que lo muestra entrecortado: “Desembarque de mi avión ahorita... No puede hacer esto. Usted estaba muy... Con nuestros tripulantes aquí...“.

En el video se ve que, antes de retirarse, el cantante abre el compartimiento de las valijas y saca un bolso por el que habría comenzado el conflicto en un primer momento. Según consignó el medio Telemundo, el pasajero que iba sentado a su lado se habría molestado por el maletín en donde Rodríguez llevaba la medicación que debe tomar tras su trasplante pulmonar y llamó a la tripulación para que lo colocara en los estantes superiores.

