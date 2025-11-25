Bajaron de un vuelo de American Airlines al Puma Rodríguez tras un altercado con la tripulación
El incidente ocurrió en un trayecto con destino a Estados Unidos; el cantante habría tenido un conflicto con un pasajero que iba sentado a su lado
- 2 minutos de lectura'
El cantante José Luis “Puma” Rodríguez protagonizó un incómodo momento a bordo de un vuelo de American Airlines que iba con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos. Allí, tuvo un altercado con la tripulación que terminó por pedirle que se bajara de la aeronave antes de despegar en el aeropuerto de Ecuador.
En las imágenes del momento —que fueron captadas por pasajeros que iban en el mismo avión— se puede ver al artista venezolano parado en la parte delantera y con un teléfono en la mano, aparentemente filmando toda la situación.
“No me siento bien y parte de la tripulación no me deja estar acá“, denuncia en voz alta. Por detrás se ve a quien parece ser el comandante, que lo interrumpe y dice: ”Señor, por favor...“.
”Por primera vez en mi vida, no, no...“, insiste ”Puma".
Ante la insistencia, el empleado de la aerolínea estadounidense levantó la voz, según se escucha en el audio que lo muestra entrecortado: “Desembarque de mi avión ahorita... No puede hacer esto. Usted estaba muy... Con nuestros tripulantes aquí...“.
En el video se ve que, antes de retirarse, el cantante abre el compartimiento de las valijas y saca un bolso por el que habría comenzado el conflicto en un primer momento. Según consignó el medio Telemundo, el pasajero que iba sentado a su lado se habría molestado por el maletín en donde Rodríguez llevaba la medicación que debe tomar tras su trasplante pulmonar y llamó a la tripulación para que lo colocara en los estantes superiores.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Puma Rodríguez
"Si estoy más o menos bien, sigo". El “Puma” Rodríguez: la vuelta a los escenarios, su momento límite y el encuentro inolvidable con Luis Miguel
Sin mencionar a Cacho Deicas. Cómo fue el show "2X1" de Los Palmeras y El Puma Rodríguez, que tuvo un presentador de lujo
"Hace mil años". El vínculo desconocido entre Silvina Escudero y El Puma Rodríguez
- 1
Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
- 2
Martín Fierro Latino 2025: la intimidad de la ceremonia en Miami y todos los ganadores
- 3
La burla de Pergolini por el escándalo de la AFA y la premiación a Rosario Central: “Soy el campeón legítimo”
- 4
La lucha de Paloma Fort para exhumar el cuerpo de quien ella cree es su padre