Un músico de Los Caligaris ofendió a los mexicanos en Twitter y fue rápidamente desvinculado de la banda

Las reacciones por el desempeño de Argentina en el campeonato mundial de Qatar 2022 tomaron múltiples dimensiones tanto a nivel local como internacional, no solo por la hazaña deportiva de los jugadores, sino también por el despliegue de sus conductas. Paco Villa, un periodista mexicano, criticó fuertemente en sus redes sociales la actitud del arquero Emiliano “Dibu” Martínez tras vencer a la selección de Francia. Las palabras del periodista enfurecieron a Federico Zapata, trombonista de Los Caligaris, quien le respondió con un tuit que contenía comentarios ofensivos hacia México. Sus dichos encendieron la polémica entre los usuarios y le costaron su lugar dentro del conjunto . La banda cordobesa tomó partido inmediatamente y anunció la expulsión de Zapata a través de un comunicado: “México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, decía el escrito publicado en sus redes sociales.

El escándalo comenzó con un comentario del periodista deportivo mexicano Paco Villa sobre el arquero de la Selección Argentina y sus particulares festejos tras la obtención de la Copa. “El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”, sostuvo en Twitter el relator al referirse al futbolista marplatense. Y agregó: “Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen”.

El comunicador mexicano estaba haciendo alusión al gesto soez de Martínez al recibir el guante de oro entregado por las autoridades de la FIFA. Al tomarlo con sus manos, llevó la estatuilla a la zona baja de su abdomen y la colocó de tal forma que realizó una postura alusiva al falo. La escena indignó a diversas figuras que se unieron a la postura de Villa.

Por su parte, el trombonista de Los Caligaris utilizó sus redes sociales para refutar la postura de Paco Villa. La publicación estuvo expuesta a los ojos del público durante algunas horas, pero tras la ola de críticas que desató el músico lo eliminó de su perfil.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen qué escribir...” insistió en disculparse luego del escándalo. Lo cierto es que -al momento- Zapata quedó desvinculado de la banda. LA NACION se comunicó con representantes de la banda pero prefirieron no emitir más declaraciones: “Todo lo que pensamos está en nuestras redes sociales”, aseguraron.

La banda tiene una llegada muy fuerte en México, donde realizaron más de 15 giras, celebraron sus 20 años (en el Palacio de los Deportes de ese país donde hicieron un DVD en vivo con ese concierto) y llenaron varias veces el Auditorio Nacional.

