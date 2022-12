Leonardo DiCaprio lo hizo de nuevo: tras su affaire con Gigi Hadid, se lo vincula a una joven de menos de 25, hija de Lorenzo Lamas

escuchar

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más talentosos de Hollywood, aunque con frecuencia también es noticia por su vida personal y por una curiosa “regla” que parecería cumplir en sus relaciones amorosas: sus vínculos con jóvenes de menos de 25 años.

Tras su separación de Camila Morrone el pasado agosto, cuando la actriz cumplió esa edad, el intérprete de 48 años fue visto con Gigi Hadid, de 27, algo curioso considerando la edad de la modelo. Sin embargo, este vínculo no prosperó aunque sí llamó mucho la atención de los paparazzi, que los persiguieron hasta lograr conseguir una instantánea del famosos dúo.

En su afán por encontrar nuevamente el amor, el actor habría iniciado un nuevo romance. En este caso se trata de Victoria Lamas, de 23 años. Nada más ni nada menos que la hija del actor Lorenzo Lamas y la modelo Shauna Sand. La joven y el actor fueron fotografiados saliendo del mismo local en el West Hollywood, aunque por separado para después subirse juntos al mismo auto . En ese momento, DiCaprio fue retratado riéndose junto a su acompañante dentro del vehículo.

Según indicaron medios estadounidenses, DiCaprio y quien sería su nueva conquista amorosa participaron de una cena junto a un grupo de amigos que abandonaron el establecimiento a la misma hora.

Nacida el 24 de abril de 1999, Victoria Lamas es una joven modelo, artista plástica y actriz, que ya tiene seis créditos de actuación a su nombre, incluidas apariciones en Talk Later de 2019, Secret Identity de 2020 y el cortometraje Two Niner. Con 23.600 seguidores en Instagram, la hija de Lorenzo Lamas suele compartir instantáneas de sus sesiones de fotos y algunas de sus creaciones artísticas.

A lo largo de su larga trayectoria, cabe recordar que al protagonistas de Lobo de Wall Street se lo ha vinculado principalmente con modelos y actrices jóvenes. Según diversas fuentes, DiCaprio ha logrado reponerse tras su ruptura de Morrone, con quien mantuvo una relación de cuatro años, e iniciar una nueva vida. El ganador del Oscar había comenzado su vínculo con la actriz y modelo de ascendencia argentina hacia comienzos de 2018 y la ruptura de la pareja fue confirmada por la revista estadounidense People a finales de agosto pasado.

DiCaprio y Camila Morrone en Malibú en mayo de este año, meses antes de su ruptura Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Al poco tiempo, el actor fue fotografiado junto a la supermodelo Gigi Hadid siendo esta una de las pocas mujeres de más de 25 años con las que se lo relacionó. Durante septiembre, la estrella no pudo evitar quedar en el foco de la cámara de un paparazzi mientras mantenía una, al parecer, íntima y sensual conversación con la modelo en una exclusiva fiesta en Casa Cipriani, en la ciudad de Nueva York. La noticia de este romance la dio a conocer en aquel entonces la revista People. La publicación comunicó que, a semanas de haberse separado de Morrone, el ganador del Oscar había dado vuelta la página con Hadid, ex del músico británico Zyan Malik. Sin embargo, el vínculo no se profundizó demasiado.

Leonardo DiCaprio junto a la supermodelo Gigi Hadid en Casa Cipriani en Nueva York, el pasado septiembre Backgrid/The Grosby Group

“La regla de DiCaprio”... ¿y la explicación?

DiCaprio ha sido señalado por ejercer en apariencia un patrón de comportamiento muy particular. En sus distintas relaciones de pareja, el actor nunca salió con una mujer que tuviera más de 25 años . Además de la controversia y los memes que generó esta teoría, también apareció una explicación psicológica. La especialista británica Emma Kenny apuntó, en diálogo con The Sun, que el intérprete se encuentra en una “posición altamente inusual” desde la que puede “elegir a cualquiera que desee hasta que se aburra o reconozca que su pareja quiere moverse a un terreno más seguro mediante el matrimonio o tener hijos”. Sobre esto último, afirmó que es un deseo que aparece con cierta frecuencia a los 25 años y que, por eso, es una edad clave en la que finalizan los vínculos de pareja del actor.

En esa misma línea, la experta consideró que su comportamiento y duración de las relaciones es algo común dentro del ambiente en el que se mueve: “Su inhabilidad para comprometerse a largo plazo podría verse como una debilidad, pero es más bien una preferencia que él desarrolló por su entendimiento del mundo de Hollywood, donde las relaciones rara vez aguantan el paso del tiempo”.

