Lana del Rey, una de las artistas con nuevo disco que vienen al Lollapalooza

11 de octubre de 2019 • 17:17

La nueva edición del Lollapalooza profundiza su eclecticismo. Esa variedad de géneros y estilos musicales que se cruzarán durante tres días en cinco escenarios muestra una mixtura capaz de abarcar públicos muy heterogéneos.

Esta lista es un viaje al Lollapalooza 2020 y lo nuevo que está produciendo cada uno de los artistas que sobresalen dentro de ese amplio panorama de figuras y nuevas revelaciones que protagonizarán la séptima edición. Desde los tracks hipnóticos de Lana del Rey y Travis Scott, el ícono del trap del siglo XXI hasta las melodías pop de Gwen Stefani (ex No Dooubt), la evocación de clásicos de los noventa que trae una banda rockera como Guns N' Roses y la irreverencia pop que trae un artista como Charli XCX.

El recorrido ofrece paradas por viejos conocidos del público local como The Strokes, Vampire Wekkend, Cage The Elephant, The Lumineers y artistas nacionales como El Mató un Policía Motorizado. También están los que pueden dar la sorpresa del festival como el colectivo de rap Brockhampton, la cantante texana Kacey Musgraves, LP; Hayley Kiyoko, la drag queen Pabllo Vittar, la española Amia, Louta y Kali Uchis.

En el género urbano destacan Wos, Duki y Nathy Peluso. Mientras que artistas como Zoe Gatusso y Las Ligas Menores sumarán la veta cancionera del indie local.