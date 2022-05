“Unchained Melody”: la canción de una de las escenas románticas más recordadas de la historia

Hay secuencias del cine y melodías que conforman matrimonios perfectos. Tanto que algunos films sobreviven a su propio tiempo por esos breves minutos o segundos. Como esa secuencia de la película Ghost en la que Demi Moore enciende un torno para cerámica, se moja las manos, comienza a modelar y al cerrar sus ojos aparece su “fantasma” (Patrick Swayze), que la abraza apasionadamente. Todo eso ocurre mientras detrás se escucha la voz de los Righteous Brothers con la clásica modulación de las baladas de la década del cincuenta: “Woah, my love, my darling / I’ve hungered for your touch / A long, lonely time”. “Unchained Melody” (aquí conocida como “Melodía desencadenada”) fue famosa por las voces de este dúo, en la década del cincuenta, y volvió a tener otro momento de fama gracias a esta película de 1990 que dirigió Jerry Zucker. Pero tuvo muchas otras versiones, incluso de ilustres como Elvis Presley y Bono de U2, en mas de medio siglo.

Elvis Presley cantó Unchained Melody en su último concierto

“Unchained Melody” es una canción que, en realidad, se escribió para otra película cuyo argumento nada tenía que ver con Ghost. Esa fue la que inspiró el nombre de la canción. Dirigida por Hall Bartlett, se estrenó en 1955 como “Unchained”. Y cuenta, justamente, la historia de un hombre que es juzgado y culpado por un crimen. A pesar de su carácter violento es enviado a una prisión donde no hay rejas ni cadenas. Si bien planea una fuga, es influido por el resto de los detenidos, que se adaptan a ese modelo no represivo y decide cumplir su condena. El tema, que fue ternado en los premios Oscar como mejor banda de sonido original, se escuchaba en la voz de un preso que se acompañaba sólo por su guitarra.

Righteous Brothers, los responsables de la versión más famosa de "Unchained Melody" Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

Sobre cómo se gestó la canción, una de las versiones dice que Alex North, el compositor, le encargó a Hy Zaret, letrista de Tin Pan Alley, una letra que incluyera la palabra “unchained”. Cuenta la leyenda que Zaret primero se negó pero luego aceptó con la condición de que se descartaría el pedido de North. Y así fue, la palabra “unchained” no aparece en los versos.

La canción tuvo varias versiones hasta que apareciera la canónica de los Righteous Brothers, esa misma que 25 años después volvió a los rankings de la industria discográfica gracias a la película Ghost.

En Ghost, la historia es totalmente diferente de la de “Unchained”, aunque tienen algo en común: un crimen. El argumento de Ghost, la sombra del amor (así se conoció en la Argentina), gira en torno a la relación de Sam Wheat (Patrick Swayze) y Molly Jensen (Demi Moore). Una noche salen del teatro de regreso a su departamento, en Nueva York, y los intercepta un ladrón, que luego de un forcejeo con Wheat dispara su arma y lo mata. Sam muere en el acto pero algo suyo, como alma en pena, no termina de irse. Eso es lo que Molly percibe en situaciones como la famosa escena en la que comienza a moldear una pieza de cerámica mientras se escucha “Unchained Melody”.

La canción tiene un comienzo pequeño intimista, que va creciendo a medida que pasan los compases hasta alcanzar formas corales o sinfónicas. Por eso es común que las versiones tengan esa dinámica que va desde esa declaración íntima hasta el gesto musical grandilocuente. En el final de su carrera se pudo ver a Elvis Presley cuando se sentó al piano, rodeado por sus músicos, para interpretarla. Hay un registro en vivo, de 1977, en su último concierto, donde se lo escucha agitado, pero entregando toda su fuerza canora, desde el comienzo.

Apenas se estrenó se grabaron cuatro versiones que ingresaron en el Top 30 de los rankings británicos. Diez años después llegó a manos de The Righteous Brothers y luego fueron otros los famosos que se interesaron por el tema. Iva Zanicchi la cantó en 1968. Heart, el grupo de las hermanas Ann y Nancy Wilson, la cantó en 1980 durante uno de sus conciertos en Denver, Colorado, y como tuvo tanta aceptación la incluyeron en un disco en vivo, Greatest Hits/Live.

U2 la tocó en 2005, durante su actuación en el megafestival Live 8 y el dúo italiano Sonohra realizó una versión acústica para su proyecto #CIVICO6 - CIAK6. Il Divo fue más allá. Compró los derechos del tema original a Hy Zaret y Alex North y luego hizo una versión en italiano, llamada “Senza Catene”, que se publicó en su disco Ancora, de 2005.