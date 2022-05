Christophe Krywonis reveló la pícara promesa que Gerardo Rozín les hizo hacer a sus familiares antes de morir

En PH, Podemos Hablar (Telefe), Christophe Krywonis recordó el curioso pedido que le hizo Gerardo Rozín a su familia, poco antes de su muerte. Ya con un delicado estado de salud, el periodista logró comprometer a todos sus seres queridos, hinchas de Newell’s, a realizar un acto de amor en su funeral, que involucraba a la bandera de Rosario Central, el club del que fue hincha toda su vida. La anécdota le sacó una sonrisa a los presentes en el estudio.

Aunque ya transcurrieron casi dos meses desde su partida, el recuerdo de Rozín sigue muy vivo en el ámbito de la televisión argentina. Sus compañeros y quienes lo conocieron lo tienen en su memoria y hablan sobre él cada vez que pueden. En esta ocasión, durante la noche del sábado se vivieron las horas previas al regreso de La Peña de Morfi, que estará a cargo de Jey Mammón y Jésica Cirio. Por ese motivo, Andy Kusnetzoff le consultó a la modelo, que participó como invitada en PH, cómo se sentía en ese contexto.

Después de su respuesta, se dirigió a Christophe, quien mantuvo una amistad con Gerardo Rozín. “Más fuera de cámara que en cámara”, aclaró sobre el vínculo y la buena relación que los unía a ambos.

Christophe Krywonis recordó la broma de Gerardo Rozín a su familia antes de morir

Allí fue cuando contó entre risas la ocurrencia que tuvo el periodista antes de morir: “Hizo poner sobre el ataúd una bandera de Rosario Central e hizo prometer a toda la familia de Newell’s besar el ataúd”. Al escuchar la anécdota, tanto Andy como buena parte de los invitados quedaron sorprendidos por la picardía.

Las palabras de Jésica Cirio sobre Gerardo Rozín

Al ser consultada, la conductora recordó al conductor de La Peña de Morfi y se refirió al regreso a la televisión del ciclo con la participación de Jey Mammón en la nueva temporada. “Me parece un artista increíble y completo y aparte es muy buena gente. Súper humilde, sencillo y eso me encanta”, comenzó con respecto a su nuevo compañero.

Jésica Cirio habló de La Peña de Morfi y recordó a Gerardo Rozín

Por otra parte, detalló el trabajo de Rozín para dejar listo el programa después de su muerte: “Tuve la posibilidad de hablar con él en diciembre y durante todo el año lo acompañamos en toda esa situación. Realmente me preparó, me explicó y se despidió”, recordó.

En el plano personal, la modelo rememoró que el periodista le insistió para tener un encuentro. “Hablamos de cosas de la vida, que me las voy a guardar siempre para mí. Gerardo fue una persona que me guió mucho, fue como un hermano y amigo. Me preparó para lo que iba a pasar”, expresó. Sobre su partida, aseguró que el protagonista se mostraba con humor y que así encaraba el tema, al menos cuando conversaba con ella.

“Fue muy lindo poder despedirme, pero yo no lo sentí así. Con el paso de los meses uno va recapitulando. Creo que todo en la vida pasa por algo y esto te enseña a tomar más conciencia de la vida, a disfrutarla y valorarla más. Estamos súper de paso y nadie está exento de nada”, cerró Cirio sobre el recuerdo de Rozín, visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas.