La dura historia de vida de Christophe Krywonis: “A los 14 años prendí fuego mi casa”

Este sábado, el chef Christophe Krywonis pasó por el ciclo PH, Podemos Hablar y contó su dura historia de vida. Tras revelar que se fue de su casa a los 14 años, el francés confesó por primera vez el verdadero motivo que lo llevó a alejarse de su familia. “Prendí fuego mi casa”, expresó angustiado.

Era una noche divertida, al menos para Christophe que fue el primero en pasar al frente cuando Andy Kusnetzoff preguntó por aquellos que se pasaron de copas alguna vez en su vida. Es que el cocinero tenía una gran anécdota junto a su colega Donato de Santis cuando se emborrachó en una de las grabaciones de MasterChef y tuvieron que parar la jornada.

“Es una historia de las primeras temporadas de MasterChef. Estábamos en Mendoza y a media mañana (tipo 10) nos tomamos una copa de vino blanco; es un clásico francés. Fue una copita nada más. Pasa el productor y nos dice: ‘eh tranquilos’ y nos le dijimos: ‘eh, somos profesionales’. A las cuatro de la tarde lo volvimos a decir con tanto énfasis de ebrios que tuvimos que cortar la grabación. Fue memorable”, relató el francés, entre risas.

Sin embargo, sus carcajadas se empañaron cuando la segunda consigna de la noche llegó: “Avancen hasta el punto de encuentro los que se fueron de su casa muy chicos”, dijo el conductor y Krywonis volvió a ser el primero en dar un paso al frente. “Me fui a los 14 años de mi casa. Era hijo de divorciados, en un momento explote, me mande una macana y termine en un centro de delincuentes. Estuve tres semanas ahí internado hasta que llego mi madrina de viaje y es la que me llevo a su casa y me saco de este infierno”, expresó ante la mirada atónita de sus compañeros.

Tras asegurar que su papá nunca se hizo cargo de él, el chef advirtió que a pesar de todo pudo entenderlo y dar vuelta la página. “Entendí que lo que hizo no fue de HDP sino de pobre hombre. Me encantaría que me llamara pero sé que no lo va a hacer”, señaló. Sin embargo, Kusnetzoff volvió sobre el hecho que lo alejó de su casa tan joven y preguntó por los motivos; algo que nunca había contado el francés.

“Prendí fuego mi casa”, dijo serio y firme. Ante el asombro del conductor, el invitado abrió su corazón: “Fue muy duro, no la pase bien. Estaba muy solo. Yo quería irme con el fuego”, indicó angustiado. Ante un silencio rotundo en el estudio, Christophe continuó con su relato: “Mi mamá pensó que estaba quemándose la aspiradora y era mi habitación donde yo estaba encerrado. Vino mi abuelo que me cago a trompadas literal. Yo se lo perdone. Estaba excedido con lo que había pasado”, precisó.

“Fui a un correccional y mi madrina me sacó a las tres semanas y me llevó con ella. La cocina fue mi padre, mi salvación. Allí aprendí a ser recto, educado, a tener consciencia profesional. Es lo que me tocó. Ahora intento ser un buen padre y un buen abuelo”, concluyó.