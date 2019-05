Simón de Jesús Palacios, un histórico "frontman" de bailes chamameceros

Mauro Apicella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019 • 18:58

El conocimiento extramuros que se tiene del chamamé -es decir: fuera de su zona de crecimiento y evolución, que es el Litoral argentino- suele estar relacionado con lo pintoresco de su danza y lo alegre de su música. El chamamé tiene esa rara cualidad de sonar alegre hasta cuando los versos que lleva consigo manifiesten la tristeza de un desamor (algo que, por cierto, es mucho más frecuente de lo que se puede suponer). Quizás porque, a diferencia de los tópicos más idiosincráticos inmersos en el tango, hay siempre, o casi siempre, una cuota de esperanza en la letra de sus canciones.

Para muestra alcanza nada menos que el himno de ese género: "Kilómetro 11". Dos de sus versos dicen: "Nunca vayas a olvidar / que un día a este cantor / le has dicho llena de amor /sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber / si existe en tu pensamiento / aquel puro sentimiento / que me supiste tener". Dicho en otras palabras (mucho menos poéticas que aquellas que escribió Constante Aguer y musicalizó Mario del Tránsito Cocomarola), la mujer ya no lo ama pero el muchacho igual tiene esperanza, por eso insiste.

Otra de las características del chamamé es que su producción tiene como referencia a un patriarcado de, al menos, cuatro caciques: Mario del Tránsito Cocomarola, Isaco Abitbol, Ernesto Montiel y Tarragó Ros.

Pero el chamamé es algo cotidiano y de un universo más amplio. Justamente por eso es que desde fines de abril se realiza en el CCK, Sarmiento 151, un ciclo llamado Universo Chamamé. Allí se recrea el trabajo de gente que hace de esta música algo de todos los días. La serie de conciertos incluye desde músicos como el guitarrista Luis Salinas, que se acercó al género por transmisión familiar y dará este viernes, a las 20, un concierto con invitados, hasta las nuevas generaciones y algunos veteranos y veteranas que son referentes en el Litoral.

El ciclo comenzó con un concierto titulado Los Fundamentales, con dos artistas de una generación intermedia que comenzaron el desarrollo de su carrera entre la década del setenta y del ochenta, como Nacha Roldán y Bocha Sheridan, y el carismático Simón de Jesús Palacios, quien con una modulación antigua (de aquellos años en los que fue cantante del conjunto de Cocomarola) animó el concierto como si fuera una bailanta chamamecera de hace casi medio siglo. Acompañados por el acordeonista Javier Acevedo, el bandoneonista Marco Antonio Fernández y los guitarristas Rudi Flores y Aldy Balestra (uno de los curadores artísticos de este proyecto), Sheridan, Roldán y Palacios fueron los protagonistas de ese chamamé que en el litoral tiene una historia imborrable.

Nacha Roldán: cantó folclore de todo el país, pero su referencia está en la música del litoral

El domingo 19 será el turno de los más jóvenes, que tienen un perfil bastante pop. Pedro Ríos, con toda su potencia vocal y un sonido chamamecero eléctrico y de enfoque melódico, que se destacó como participante de La Voz Argentina el año pasado, lo mismo que Sofía Morales, correntina y con algunas características vocales similares. También estarán Sergio Sosa que alterna clásicos con temas propios, y los hermanos Julieta (15) y Luciano Obregón (18), los más tradicionales de esta camada, que comenzaron hace un lustro, siendo niños, recorriendo festivales, incluso los importantes, como el de la Fiesta Nacional del Chamamé.

La Voz Argentina: Pedro Ríos interpretó "Oración del Remanso" - Fuente: YouTube 06:31

Video

Para el concierto de cierre, el domingo 26, a las 20, está programada otra tanda de "fundamentales": Cacho Espíndola, Carlos Pino y Daniel Osuna.

Además, a partir del 25 de mayo, la TV Pública emitirá una serie de entrevistas realizadas por Aldy Balestra a Bocha Sheridan, Cacho Espíndola, Rudi Flores, Antonio Tarragó Ros, y las hermanas Bonifacia y Rafaela Vera. También estarán Candela Wiedmann, Angel Montes y Florencia de Pompert, en representación de las nuevas generaciones, habrá un especial sobre la danza, la música y la poesía y un homenaje a los acordeonistas Raúl Barboza y Nini Flores. Luego, la serie completa se podrá ver en la plataforma Contar.