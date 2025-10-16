El subcampeón de La Voz Argentina reveló cuál será su futuro laboral tras el final del programa: “Ahora sí”

La Voz Argentina (Telefe) tuvo un final polémico el lunes 13 de octubre, luego de una emisión grabada que generó desconcierto y enojo entre los televidentes por la falta de emoción. Pese a las formas, se dio a conocer la decisión del público y Alan Lez quedó en segundo lugar, detrás de Nicolás Behringer. El subcampeón perteneciente al Team Lali Espósito fue uno de los que más cariño cosechó y, por ello, el anuncio de su futuro laboral despertó entusiasmo en la seguidilla de fans que forjó tras el certamen.

Gracias a la visibilidad que le dio el reality, Lez conquistó a los televidentes y se ganó el corazón de su coach, quien lo describió como “el popstar que necesitamos para ser felices”. A poco de la euforia por el cierre del ciclo, el cantante comunicó mediante su cuenta de X cuál será su nuevo presente laboral.

Alan Lez conquistó al público de La Voz gracias a su simpatía y estilo

De inmediato dejó en claro que seguirá por el camino de la música. El 1 de noviembre cantará en un show durante la Marcha del Orgullo y además informó que se presentará en un espectáculo nocturno en Buenos Aires y otro en La Plata.

“Ahora sí, les anuncio que el 1 de noviembre estoy tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta”, escribió Lez y añadió: “Y nos vemos este jueves [16 de octubre] en Nómade y el sábado en La Plata, ambos shows con entradas agotadas. Hoy ensayamos y va a estar re lindo. La manija”.

Alan Lez contó que encabezará tres shows tras el final de La Voz (Fuente: Alan Lez/ X)

El joven de 29 años nacido en la Ciudad de Buenos Aires, atravesó diferentes etapas en el certamen, pero siempre tuvo en claro que quería convertirse en lo que es hoy. Por ese motivo, el mismo lunes que finalizó La Voz, se subió a la tendencia en las redes sociales para publicitar su último álbum, que lanzó en el 2024.

“¡Aprovecho este momento de mucha exposición para compartirles mi música! Por si estás de paso en esta vorágine y luego se olvidan de mí… Tengo un disco. Tengo varios temas maquetados que están a la espera… porque amo hacer música. Pueden ser buenos o malos, pero quiero tanto mi proyecto que seguiré explorando y grabando con más ganas que antes”, dijo.

Durante la emisión del último programa de La Voz, Alan compartió su álbum para dejar en claro que quiere seguir el camino de la música (Fuente: Alan Lez/ X)

De esta manera, Lez dejó en claro que su rumbo seguirá por el mismo camino. Su paso por el reality le dio un empujón y el apoyo de Lali Espósito le brindó la seguridad necesaria para soltarse como solista. “¡Alan sos el campeón de mi vida! ¡Te admiro! Gracias a los que votaron al Team Lali, pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta edición. Me despido de este show hermoso. ¡Gracias La voz por tanto!”, sentenció la estrella pop argentina hacia el cierre del programa.

Cabe remarcar que por primera vez en la historia de este formato en nuestro país, la final se grabó, lo que consternó al público y también a los participantes. No solo porque alegaron que no tuvo emoción, sino que además no se informó el porcentaje por el cual ganó Behringer.

Sobre eso, Nicolás Occhiato habló el martes en Nadie dice Nada (Luzu TV): “Nunca es así el final de La Voz, pero ¿qué pasó? El canal tenía la necesidad de que el programa dure un mes más. Entonces, en esa necesidad, las agendas de todos los jurados no estaban para que pudieran estar disponibles. No había nadie. De hecho mismo nosotros teníamos fecha en Tucumán”.

Y fue contundente: “Lo que pasa es que la final debería haber sido hace un mes. Lo cuento para que se entienda el porqué de la poca emoción para un laburo que se hizo muy groso. Porque la verdad que, para que el programa salga al aire es una producción de la con*** de la lora. Fue un ‘programón’, fue un éxito. Fue espectacular. Esto lo cuento para que se entienda para aquellos que dicen que hubo poca emoción. Y sí, la verdad es que la final se grabó cuatro veces”.