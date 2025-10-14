Soledad Pastorutti fue tajante sobre la polémica final de La Voz Argentina y explicó qué pasó

Tras una intensa temporada de audiciones a ciegas, batallas, robos, duetos, interpretaciones solistas, segundas oportunidades, eliminaciones y mucha música, La Voz Argentina (Telefe) llegó a su fin. Luego de una final que comenzó el domingo 12 de octubre y finalizó el lunes 13, se consagró como ganador, en su debut, el Team Luck Ra, representado por Nicolás Behringer. Sin embargo, como suele suceder a veces en este tipo de programas, hubo polémica en las redes sociales. ¿El motivo? La final fue grabada y no se mostró el porcentaje de votos que obtuvo cada finalista. A partir de esto quien reaccionó fue Soledad Pastorutti. La coach salió a responder en X y fue tajante.

Los cuatro semifinalistas de La Voz Argentina interpretaron en la emisión del domingo sus últimas canciones solistas. Nicolás Behringer del Team Luck Ra cantó “Un pacto” de Bersuit Vergarabat, Milagros Gerez Amud del Team Soledad interpretó “Se dice de mí”, el tanto que popularizó Tita Merello, Alan Lez del Team Lali se lució con “Cryin” de Aerosmith y Eugenia Rodríguez del Team Miranda! se lució con “I Dreamed a Dream” del musical Los Miserables. A partir de esto y luego de una presentación grupal y de que cada finalista cantara con su respectivo coach, llegó la hora de conocer al nuevo ganador, elegido por el público a través de su voto.

Nicolás Occhiato junto a los cuatro finalistas de La Voz: Milagros Amud, Eugenia Rodríguez, Nicolás Behringer y Alan Lez; fue Behringer quien se consagró campeón Adrian Diaz Bernini

Nicolás Occhiato anunció que el ganador era Nicolás Behringer, quien además del título de campeón se llevó 70 millones de pesos, un auto 0 KM Volkswagen Tera y la posibilidad de firmar un contrato con la discográfica Universal. Sin embargo, no reveló cómo quedó confirmado el podio ni el porcentaje de votos que obtuvo cada finalista, algo que siempre suele mostrarse públicamente. Fue a través de la cuenta de Instagram del programa donde se reveló que en segundo lugar quedó Alan Lez, en el tercer puesto Milagros Gerez Amud y en el cuarto Eugenia Rodríguez. Esta dinámica de selección no le simpatizó para nada a los fanáticos.

A partir de esto, cuando salió de su show en el Gran Rex, Soledad Pastorutti, reaccionó en su cuenta de X y felicitó al equipo campeón. “¡Recién saliendo del Rex! Felicidades a Nico y al primo Luck Ra por este campeonato y felicidades a todos los finalistas y especialmente a Mili, que lo dieron todo. ¡Besos gigantes a todos!“, comentó. Sin embargo, varios usuarios comenzaron a hacerles comentarios sobre la final y ella salió a responder.

El mensaje de Soledad Pastorutti tras la final de La Voz (Foto: X @sole_pastorutti)

Soledad Pastorutti respondió a los mensajes de los seguidores de La Voz (Foto: X @sole_pastorutti)

“Lástima que el público de La Voz Argentina nunca elige mujeres. Increíble que Milagros y Eugenia quedaran últimas. ¡Hermoso todo lo que vieron hoy!“, comentó una cuenta. ”¡Todos eran dignos merecedores del título! Es cierto que de las cinco ediciones nunca ganó una mujer, pero hay que seguir insistiendo“, respondió Soledad Pastorutti. Asimismo, otra cuenta destacó la conducción y a los coaches, pero cuestionó a la producción del programa y la cantante salió en su defensa. “La producción es increíble, se labura todo. No todo lo que ocurre depende de ellos y la verdad creo que este año les tocó tomar decisiones muy difíciles”, expresó.

La cantante salió en defensa de la producción del programa (Foto: X @sole_pastorutti)

Soledad respondió al malestar de los fanáticos por las grabaciones del programa (Foto: X @sole_pastorutti)

Por otra parte, también se cuestionó el hecho de que gran parte de las emisiones hayan estado grabadas en lugar de emitirse en vivo. Ante esto, Pastorutti expuso: “Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían. Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás”. Cabe remarcar que la cantante ganó tres de las cinco ediciones del reality, en 2012 con Gustavo Corvalán, en 2021 con Francisco Benítez y en 2022 con Yhosva Montoya.