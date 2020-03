Viene A-ha: la banda noruega se presentará en el Movistar Arena

El trío compuesto por Morten Harket (voz), Magne Furuholmen (teclado) y Pål Waaktaar-Savoy se presentará en el Movistar Arena el sábado 5 de septiembre Fuente: Archivo

Ya sea por genética o por algún refresh facial, el cantante de A-ha , Morten Harket, no aparenta los 60 años que tiene. ¿Pasa lo mismo con las canciones que la banda aportó en los ochenta y que se transformaron en parte fundamental de la historia de la música pop?

El 5 de septiembre próximo el público argentino podrá comprobar si envejecieron hits como "Take On Me" y "I've Been Losing You", estandartes de una época y, también, de una generación que fue joven o adolescente en aquellos días. A cinco años de su última visita, la banda noruega se presentará en el Movistar Arena .

Junto a sus dos socios, Magne Furuholmen (teclados) y Pål Waaktaar-Savoy (guitarra), Morten vendrá a la Argentina en el marco de su Hunting High And Low (tour 2020), que celebra el 35° aniversario del disco más exitoso de su carrera.

"La primera banda que amé fue A-ha -dijo Chris Martin, de Colplay-. Puse el primer disco de A-ha y recordé lo mucho que lo amaba. Tiene algunas de las canciones más hermosas que he escuchado. A veces nos preguntan qué nos inspiró, qué hemos estado tratando de robar y qué escuchamos mientras crecíamos. Cuando no teníamos nuestros propios éxitos, solíamos tocar canciones de A-ha ".

Además de las canciones de Hunting High And Low , aquél exitoso disco de mediados de los ochenta (y de la balada que dio título al disco), la banda noruega también ganó popularidad con temas como "The Living Daylights", de la saga James Bond, "You Are The One" y "Cry Wolf", entre otras.

"No es sorprendente que A-ha no pueda esperar para volver a la Argentina nuevamente", dijo Pål Waaktaar-Savoy. "Siempre la pasamos muy bien en Buenos Aires. Recuerdo cuando estuvimos por primera vez, en 1991. Los fans son increíbles y fue una experiencia que no puedo olvidar. En nuestra última visita tuvimos la posibilidad de quedarnos unos días más por el terremoto que sufrió Chile. Tuvimos que reprogramar el show y pudimos recorrer un poco la ciudad y conocer más de ese lindo país".