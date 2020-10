Justin Bieber estrena "Lonely"

Hay tradiciones que ni siquiera los tiempos de Covid-19 pueden espantar. En la industria de la música, los viernes son días de estrenos. Décadas atrás, lo que se presentaba eran vinilos o CD. Ahora son apenas canciones que ni siquiera llegan a ser singles en formato físico, pero en tiempos de pandemia, logran que semana tras semana siempre haya novedades en la batea virtual. Veamos algunos casos de este viernes, entre los que se destaca una introspectiva y autorreferencial canción de Justin Bieber.

Lana del Rey

La cantante Lana del Rey publicó "Let Me Love You Like A Woman", escrita junto a Jack Antonoff, y grabada en estudios de Los Ángeles y Nueva York. Se trata de la primera canción que estrena desde el lanzamiento de su disco Norman Fucking Rockwell (2019).

Lana del Rey

Además de los videos de solo audio, armó para presentar la canción un clip casero donde recopiló diferentes imágenes de la vida cotidiana y de sus actuaciones, que acompañan su típica manera de cantar, a veces melancólica y oscura, a veces distante.

Benito Cerati

Zero Kill es el proyecto que encabeza Benito Cerati. "¿Cuánto más soportás?" es un nuevo tema que sirve de anticipo de su próximo álbum. Se trata de una canción con feat de La Maurette, sucesora de "Santa Fe", tema que compartió con Marilina Bertoldi.

"Con La Maurette nos cruzamos grabando nuestros respectivos discos en 2016 en estudios El Pie, y quedamos amigos desde entonces. Ella me invitó a participar en su disco de covers Get Together, y luego vino a cantar en el cierre de Unisex en la Tangente. Como parte de este disco con feats, era natural que ella estuviese", dice Benito. El álbum completo se lanzará oficialmente el 27 de noviembre, con un show en streaming que se confirmará próximamente.

Justin Bieber

Cuatro años después del éxito de "Love Yourself", la sociedad Justin Bieber-Benny Blanco vuelve a la carga con el tema "Lonely", con producción de Blanco y de FINNEAS.

"Benny y FINNEAS son dos extraordinarios compositores y ha sido maravilloso colaborar con ellos en 'Lonely'", declaró Bieber. "Para ser honesto, escuchar la canción ya terminada es difícil para mí, considerando lo complicado que fue superar algunos de esos capítulos en mi vida. Espero que esta historia aliente a otros a hablar sobre lo que están pasando", dijo Justin Bieber, además de elogiar el trabajo de sus colaboradores.

El tema es breve, dura menos de tres minutos y lo que más demanda la atención del oído es el estribillo, que solo dice: "Estoy tan solo". En otros versos agrega de manera muy autorreferencial: "Todos conocen mi pasado ahora. Como si mi casa fuera siempre de cristal. Y tal vez ese es el precio que pagás por el dinero y la fama a temprana edad. Y todos me vieron enfermo. Y se sentía como si a nadie le importara una mierda. Criticaron las cosas que hice como un niño idiota."

Blanco, por su parte, también opinó sobre el estreno. "Estoy muy feliz de que esta canción por fin vea la luz, no sólo porque es importante para Justin, para FINNEAS y para mí, sino porque todos nos sentimos jodidamente solos de vez en cuando y queremos jugar a ser Superman; reprimimos nuestros sentimientos y queremos ser fuertes todo el tiempo, pero está bien quitarnos la capa y usarla como un maldito pañuelo para llorar cuando es necesario".

Juanse

Para calentar motor antes del lanzamiento de un nuevo álbum, y en la previa del show vía streaming que dará próximamente desde el Movistar Arena, Juanse presenta un nuevo tema y su respectivo video. "Ataque de nervios", se llama y es un tema ciento por ciento Juanse. El video tiene un toque vintage, desde los pasos de baile hasta la joven muchacha que protagoniza la escena mientras escucha música a través de un viejo reproductor de CD portátil.

