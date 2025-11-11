En la mansión de Jeff Bezos. La fabulosa fiesta de cumpleaños de 70 de Kris Jenner para 300 invitados, con un príncipe incluido

La matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner, celebró su cumpleaños número 70 con una fiesta que quedará grabada en la memoria de Hollywood. El escenario: la imponente mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, valuada en 165 millones de dólares, que se transformó por una noche en un sofisticado casino al estilo James Bond. La temática “0070” se trató de una ingeniosa fusión entre el célebre agente secreto y la edad de la homenajeada, y la celebración fue una oda al misterio y la elegancia cinematográfica. Organizada por la reconocida Mindy Weiss, la velada reunió a más de trescientos invitados, entre los que estaban Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Paris Hilton, el príncipe Harry y Meghan Markle, Justin y Hailey Bieber, Vin Diesel, Mark Zuckerberg, Melanie Griffith y Tommy Hilfiger.

La cumpleañera posa con su novio Corey Gamble

De impecable smoking, el príncipe Harry llega a la fiesta junto con Meghan Markle, con un vestido de cuello alto, mangas largas y drapeado a la altura de la cintura Grosby - Backgrid/The Grosby Group

Los dueños de casa, Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Kylie Jenner llevó un sensual traje con escote halter y aberturas laterales de Elisabetta Franchi

Kris brinda con Mariah Carey

Khloe Kardashian lució un vestido plateado de Ludovic de Saint Sernin, al que le sumó importantes alhajas de Lorraine Schwartz

La entrada principal de la mansión estaba flanqueada por columnas doradas, alfombra roja y mozos vestidos de smoking. Los invitados eran recibidos con martinis “shaken, not stirred”, mientras el sonido de cuerdas y jazz envolvía el ambiente. Además, se sirvió mucho champagne y cócteles personalizados con nombre alusivos a Kris y a la saga Bond, como el “Kris Royale”.

Tommy Hilfiger y su mujer Dee, al mejor estilo Bond

Paris Hilton, “brillante” con su traje y sus guantes largos, llega junto a su madre Kathy, ambas con anteojos de Sojos

Kim Kardashian optó por un diseño de Balmain, parecido al vestido que llevó Halle Berry cuando fue una chica Bond, en 2002.

Pierce Brosnan y Halle Berry en la película "Otro día para morir"

Cada ambiente estaba decorado con cortinas de terciopelo rojo, candelabros dorados, luces tenues, flores rojas y centros de mesa con cristales y rosas negras. En las paredes, se proyectaban escenas de películas de 007, mientras que una zona especial simulaba una mesa de casino, con fichas personalizadas con el rostro de Kris. El rincón secreto de la cumpleañera era una sala privada acondicionada como el “cuartel general”, con fotografías en blanco y negro de los momentos más importantes de su vida. Allí, Kris pronunció un emotivo discurso rodeada de sus hijas y su pareja, Corey Gamble. El jardín de la mansión Bezos se transformó en un venue soñado, con luces colgantes, fuentes iluminadas y una pista de baile al aire libre donde Bruno Mars ofreció un show. La DJ Nitrane fue la encargada de mantener la energía al máximo durante toda la noche.

El color rojo fue el protagonista absoluto en la ambientación de la fiesta

Las fichas de casino tenían la cara de Kris

Según algunos medios estadounidenses, una estación especial de Dunkin’ Donuts fue instalada como parte del catering, ofreciendo una variedad de donuts decoradas especialmente para la ocasión. En algunas delicias dulces se podía leer la leyenda “America runs on Kris Jenner”.

Justin Bieber saluda a la homenajeada de la noche

Un gracioso beso entre Kris y Kathy Hilton

Stevie Wonder también formó parte de la lista de invitados vips

Con Mark Zuckerberg y su mujer Priscilla Chan

A diferencia de otras celebraciones de la familia, esta vez no hubo cámaras de televisión. “Se trataba de celebrar a Kris, y fue todo lo que se podía esperar de ella: extravagante, glamorosa y llena del amor de sus hijos”, reveló una fuente cercana. La noche terminó con una ovación para la “momager” (término que combina mom con manager) más famosa del planeta, quien demostró que a los 70 sigue siendo el alma de la fiesta.