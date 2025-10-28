De Kim Kardashian a Justin Bieber: los famosos a los que Ferrari les prohibió comprar sus autos

Ser famoso y tener mucho dinero no es sinónimo de poder comprar un Ferrari. El fabricante italiano tiene reglas muy estrictas para todo aquel que quiera tener uno de sus superdeportivos y las celebridades no están exentas de ellas: el que rompe las reglas, está afuera.

De acuerdo con el portal estadounidense Business Insider, “la exclusividad de tener una Ferrari va más allá de precios y ediciones limitadas”. La compañía aplica su propio derecho de admisión frente a quienes considera que no respetan sus reglas.

La lista de personas prohibidas por la marca italiana incluye nombres de famosos cantantes, actores, deportistas y demás celebridades.

No todos pueden darse el lujo de ser Diego Armando Maradona, que desafió las reglas del mismísimo Enzo Ferrari. “Diego la vuole nera” (“Diego la quiere negra”), le habría dicho su representante, Guillermo Coppola, al fundador de la marca, cuando pidió un modelo pintado en un color que la fábrica no producía.

¿Qué famosos no pueden comprar un Ferrari?

Justin Bieber

El cantante Justin Bieber tiene prohibido comprar nuevos autos Ferrari. El fabricante de automóviles de lujo anunció que al canadiense se le prohibió indefinidamente hacer cualquier tipo de negocio con la empresa.

Según Ferrari, la estrella del pop violó los códigos de conducta como comprador de la legendaria marca de automóviles. En 2016, personalizó su 458 Italia en el famoso taller de corte de vehículos de Western Coast Customs. En ese momento, el automóvil estaba pintado de azul, obtuvo un potente sistema de sonido y se cambió parte del exterior con un kit de carrocería Liberty Walk. También en 2016, el cantante fue arrestado por conducir esa Ferrari sin licencia.

Justin Bieber alteró su 458 Italia y la subastó, lo cual viola el código para compradores establecido por la marca @JustinBieber

Según un reglamento emitido a los compradores, Ferrari solo permite cambios visuales en los vehículos de su marca si se realizan con empresas con licencia de la propia marca. Bieber no solo ignoró las recomendaciones de la automotriz, sino que se aseguró de demostrar que ese automóvil azul era solo otro vehículo en su garaje, que cuenta con una colección de Lamborghini, Bugatti y Rolls-Royce.

En ese momento, el cantante estacionó el 458 Italia cerca de un club nocturno y un hotel en Beverly Hills, Estados Unidos, y dejó el auto allí durante dos semanas. El hecho fue denunciado, por supuesto, y Ferrari, una vez más, se percató del comportamiento del joven.

En 2017, Justin Bieber fue más allá. No satisfecho con la polémica en torno al vehículo, decidió subastar el 458 Italia. Con la venta del “poderoso”, ganó US$434.000. Simplemente olvidó (o no) que los principios establecidos por Ferrari no permiten tales negociaciones.

Kim Kardashian

En el caso de la hermana más famosa del clan Kardashian, la razón por la cual la empresa decidió vetar a Kim tiene que ver con que en el 2011 recibió como regalo de casamiento un Ferrari 458 blanco, por parte del empresario malayo Jho Low, que resultó ser un estafador financiero. El superdeportivo poseía un motor V8 con 565 CV y un precio superior a los US$260.000.

La Ferrari blanca de Kim Kardashian Mega/The Grosby Group

Nicolas Cage

El actor Nicolas Cage fue “prohibido” por Ferrari debido a un comportamiento similar al de Justin Bieber. Entre las décadas de 1980 y 1990, el actor gastó parte de su fortuna en una extensa colección de autos, incluida la compra de un Ferrari Enzo de US$1 millón en 2003.

En 2009, ante serios problemas económicos, se vio obligado a vender todas sus propiedades y automóviles. En ese momento, todas sus Ferrari premiadas debieron ser subastadas. Ferrari luego prohibió al actor comprar autos nuevos.

Este es el modelo que tenía Nicolas Cage Ferrari

El rapero 50 Cent

El rapero 50 Cent no se queda fuera de la lista negra de Ferrari. Después de que su Ferrari 488 tuviera problemas de batería, el rapero publicó fotos en redes sociales, criticó al auto y mencionó que lo cambiaría por un “auto inteligente”. La compañía consideró que esta acción era una ofensa, y por ello, lo vetó de la misma forma que a las demás celebridades.