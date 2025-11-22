Así es la mansión de Justin Bieber y Hailey Bieber en California: 10 baños y paredes de cristal

Desde que se casaron en 2018, Justin Bieber y Hailey Bieber comenzaron a formar una cartera de bienes raíces con diversas propiedades en Estados Unidos y Canadá. Tienen opciones para elegir dónde vivir, o simplemente descansar en sus vacaciones, así como una en Beverly Park, que se considera como su residencia principal.

Cómo es la mansión de Justin Bieber en Beverly Park

Dos años después de que se casaron, en 2020, Hailey Bieber y Justin Bieber adquirieron por 25.8 millones de dólares una mansión en la comunidad vigilada de Beverly Park en Los Ángeles, California, uno de los barrios más famosos donde las estrellas tienen sus hogares, de acuerdo con AD Magazine.

La residencia principal de Justin y Hailey Bieber fue adquirida en 2020 por más de 25 millones de dólares (Instagram/@weahomes)

La residencia, que aún se considera su casa principal, tiene una extensión de 1035 metros cuadrados y cuenta con siete recámaras y 10 baños, distribuidos por todo el complejo.

La propiedad original fue construida en los años 80, pero el antiguo dueño, un promotor inmobiliario de Dubai, la remodeló y mejoró de manera significativa, hasta su estado actual.

Entre las amenidades está una piscina al aire libre, gimnasio y cine privado (Instagram/@weahomes)

Cuenta con ventanales de cristal que van del suelo al techo, abren desde el salón principal a la terraza trasera. La suite principal en el segundo piso cuenta con su propia sala de estar y toda una pared de puertas de cristal que dan a un balcón privado.

El lugar también tiene una piscina al aire libre, adornada con una chimenea de exterior. Además de un gimnasio propio, cancha de tenis y hasta un cine privado.

La mansión “secreta” de Justin y Hailey lejos de Los Angeles

Después del nacimiento de su hijo, Justin y Hailey Bieber decidieron comprar en secreto una residencia ubicada en Idaho, lejos del ajetreo y los paparazzi de Los Ángeles, para darse un descanso de vez en cuando, pero sin sacrificar el lujo y la comodidad, según The Sun.

Justin y Hailey habrían adquirido una propiedad en Idaho para alejarse de la prensa y el ajetreo de Los Ángeles (Instagram/@lilbieber)

Anteriormente, de acuerdo con el medio, se rumoreaba que el cantante canadiense y su esposa alquilaban diferentes propiedades en el condado de Kootenai, junto con otras celebridades como las Kardashian. No obstante, se confirmó que el artista adquirió una propiedad cerca de Gozzer Ranch Golf & Lake Club.

Esta casa de descanso de los Bieber tiene una superficie de 5000 pies cuadrados (464 metros cuadrados), y tiene cinco dormitorios con cinco baños y medio. La propiedad está adaptada a la medida, con cocina integrada al comedor y electrodomésticos de alta gama.

Justin compró la casa a mediados de 2020 por unos 4.2 millones de dólares. Los vecinos declararon que el canadiense lleva años que viven en Coaeur d’Alene. Incluso el intérprete ha compartido fotografías en sus redes sociales donde juega al golf.

Así será el regreso de Justin Bieber a los escenarios en Coachella 2026

Tras varios años de espera, Justin Bieber confirmó que regresará a los escenarios, y lo hará en uno de los eventos más grandes e importantes del mundo, en Coachella 2026, de acuerdo con MDZ.

El Festival Coachella 2026 confirmó la participación de Justin Bieber, lo que marca su regreso a los escenarios (Instagram/@coachella)

Recientemente, el cantante lanzó dos discos de estudio llamados “Swag I y II”, dos álbumes que suman 44 canciones entre ambos, que salieron al mercado a inicios de 2025, apenas con un par de meses de diferencia entre uno y otro.

El festival está programado para llevarse a cabo entre el 10 y 17 de abril del siguiente año, en Indio, California, la sede habitual del espectáculo. Se prevé que Bieber tenga un espacio entre los días 11 y 18 de ese mes, donde compartiría escenario con otras bandas como The Strokes, Interpol, Addison Rae y Labrinth, entre otros.

Los artistas principales de los demás días son Sabrina Carpenter, The XX, Teddy Swims, Karol G, Iggy Pop, Disclosure, Moby, Foster the People, entre otros.