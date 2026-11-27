Xuxa comenzó su gira de despedida de los escenarios con un tour llamado El último vuelo de la nave, que tuvo su puntapié en San Pablo, Brasil, en julio pasado. Y como se espera que la despedida trascienda las fronteras de su país, ya hay muchas tratativas para que este espectáculo se vea en otros países de América Latina. Según pudo saber LA NACION, próximamente, ese show llegará a la Argentina de la mano de la productora Fenix Entertaiment, en diciembre de 2027. Se esperan, en las próximas semanas, más definiciones sobre la fecha precisa y el lugar donde actuará.

Xuxa, con uno de los múltiples vestuarios que utiliza en su último espectáculo Mauricio Santana - Getty Images South America

Su espectáculo, que incluye su icónica nave espacial, hits como “Ilariê”, “Luna de Cristal” y “Doce Mel”, y la participación de ex-Paquitas, ya tuvo varios capítulos en Brasil. Desde que comenzó la gira, ofreció funciones en San Pablo, Curitiba y Belo Horizonte. El 20 de diciembre pasará por el Maracaná de Río de Janeiro y para 2027 ya tiene más actuaciones confirmadas en su país. El 27 de febrero volverá a San Pablo y a partir de agosto agendó más actuaciones: Fortaleza, Recife y otro paso por Río de Janeiro, en noviembre, lo que, hasta ahora, sería la última función en Brasil.

La animadora infantil, nacida hace 63 años en Rio Grande Do Sul, como María da Graça Xuxa Meneghel, dio a principios de este año algunas pistas sobre su intención de que su despedida también se hiciera en la Argentina.

El 5 de febrero pasado publicó en sus redes sociales algunas imágenes de la actuación que dio en el Estadio de Vélez, en 1991.

Xuxa dio a entender que se presentará en la Argentina con su nuevo show (Foto: Instagram @xuxameneghel)

En su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 13.3 millones de seguidores, apareció un fragmento de su paso por Buenos Aires hace 35 años. Fue del momento en el que interpretó su canción más famosa y el público, animado y entretenido, la acompañó en cada estrofa. Lo sorpresivo fue la frase que escribió, puesto que dejó en evidencia que su regreso estaba más cerca de lo esperado: “Luego estaré en mi Argentina, que yo amo”.

En ese momento, antes del comienzo de la gira, Xuxa explicó que El último vuelo de la nave sería, justamente, una despedida a una etapa de su carrera. “No me voy a retirar, pero ya no quiero hacer ciertas cosas que solía hacer, o tener la obligación de hacerlas”, sostuvo en diálogo con Popline. “Creo que la nave me pone en este lugar de tener que darle a la gente lo que les gustaría ver y no lo que yo quiero ofrecer”, reflexionó.

“Cada vez que la gente me ve salir de la nave espacial, me imagina con coletas, botas y ropa de los 80. Así que lo que quiero hacer con este espectáculo es darles la posibilidad de imaginar eso, y quiero dárselo”, explicó.

El comienzo del fenómeno en la Argentina

La primera emisión de El show de Xuxa, fue el 6 de junio de 1991 a las 17, por la pantalla de Telefe. En esa señal estaría dos años, y luego haría un año más en Canal 13. En ese momento, los ciclos líderes de la audiencia infantil eran La Ola está de Fiesta, con Flavia Palmiero, y La isla de los Wittys, con Alejandra Gavilanes. El programa repetía la estructura de Xou da Xuxa, las canciones y la escenografía, en donde destacaba, claro, la nave espacial de la que la conductora bajaba y cantaba, en cada emisión, “Dulce miel”, convertido en el himno del show. La logística de las grabaciones era impecable e implacable: Xuxa llegaba al país cada 15 días y grababa los programas correspondientes a las siguientes semanas sin parar. Esos programas se emitirían luego en toda América, quienes recibían con beneplácito los tapes y los saludos que Xuxa mencionaba en cada uno de ellos.

En su libro de memorias publicado en 2020 por Globo Livros, Xuxa le dedicaba un capítulo especial a nuestro país: “La Argentina es un caso serio en mi vida. Desde pequeña que yo decía que quería haber nacido del ‘otro lado’, porque Santa Rosa es casi frontera con Argentina. Con cuatro o cinco años íbamos a hacer la compra a Argentina con mi mamá. Quería ser argentina. (...) Fui llamada para hacer el programa en México. Después fui invitada para Argentina, y pensé que primero tenía que hacerlo en Argentina y luego ver en México si funcionaba. Y fui. Pero nunca imaginé que sería esto. Me apasioné por los argentinos y ellos se apasionaron por mí. Esa rivalidad entre Brasil y Argentina nunca la sentí. Fue una pasión absoluta, avasalladora. Me aceptaron como soy, de una manera muy verdadera. No me quería ir de ahí”.