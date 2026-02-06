Xuxa recordó su show en Buenos Aires hace 35 años y sorprendió con un anuncio que ilusionó a los fans

Un inesperado anuncio revolucionó las redes sociales y alegró enormemente a los fanáticos que supieron cantar a todo pulmón: “Es la hora, es la hora / Es la hora de jugar / Brinca, brinca, palma, palma / Y danzando sin parar”. A través de sus historias de Instagram, su autora, María da Graça Meneghel, más conocida como Xuxa, subió un video de cuando interpretó esa canción, “Ilarié”, en el estadio Vélez Sársfield en 1991. ¿El motivo? Según dio a entender, regresará a Buenos Aires para reencontrarse con su público en un show que marcará un punto de quiebre en su carrera y una despedida.

El jueves 5 de febrero, la presentadora brasileña publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 13.3 millones de seguidores, un fragmento de su paso por Buenos Aires hace 35 años. Fue del momento en el que interpretó su canción más famosa y el público, animado y entretenido, la acompañó en cada estrofa. Lo sorpresivo fue la frase que escribió, puesto que dejó en evidencia que su regreso podría estar más cerca de lo esperado: “Luego estaré en mi Argentina, que yo amo”.

Xuxa recordó su show en el estadio de Vélez en 1991 (Foto: Instagram @xuxameneghel)

Según dio a entender, visitará el país en el marco de su gira El último vuelo de la nave. Si bien no se confirmó ni la fecha ni tampoco el escenario elegido, en 2024 la cantante dijo que tenía planeado presentarse en Brasil y cerrar en la Argentina. No obstante, el solo hecho de que deslizara la posibilidad de una vuelta al país fue suficiente para ilusionar a los fans. ”¡¿Qué?! ¿Viene a la Argentina?“; “¿Cuándo? Necesito verte”; “Por favor, te queremos acá”; “Espectáculo histórico, ojalá el último también sea en Vélez”y “Necesito saber la fecha, por favor, esperé 35 años este show”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Xuxa dio a entender que se presentará en la Argentina con su nuevo show (Foto: Instagram @xuxameneghel)

Si bien aún no hay detalles de su regreso a la Argentina, sí se confirmó cuándo comenzará su gira, en la que repasará los grandes éxitos de su carrera. El 25 de julio de 2026 se presentará en el Allianz Parque de San Pablo, Brasil. Tras la exitosa convocatoria, confirmó una nueva fecha en el mismo estadio para el 31 del mismo mes.

La cantante comenzó a planear el show antes de la pandemia. Tendrá una impronta futurista, inspirada en Beyoncé, Katy Perry y Michael Jackson, y estará dividido en seis actos. Habrá 17 artistas, entre ellos acróbatas y bailarines, que la acompañarán en escena. También estará la nave espacial, un ícono de su imagen, pero todo parecería indicar que aparecerá por última vez.

Xuxa confirmó sus primeros dos shows de El último vuelo de la nave en Brasil (Foto: Instagram @xuxameneghel)

Xuxa explicó que El último vuelo de la nave es justamente una despedida a una etapa de su carrera. “No me voy a retirar, pero ya no quiero hacer ciertas cosas que solía hacer, o tener la obligación de hacerlas”, sostuvo en diálogo con Popline. “Creo que la nave me pone en este lugar de tener que darle a la gente lo que les gustaría ver y no lo que yo quiero ofrecer”, reflexionó.

“Cada vez que la gente me ve salir de la nave espacial, me imagina con coletas, botas y ropa de los 80. Así que lo que quiero hacer con este espectáculo es darles la posibilidad de imaginar eso, y quiero dárselo. Y ya no quiero hacerlo porque estoy en una edad avanzada y creo que ya no encaja con lo que me gustaría ofrecer”, explicó. Si bien la primera parte de la gira ya está cerrada, ahora solo queda esperar la confirmación de su regreso al suelo argentino.