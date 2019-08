Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 11:34

Naiara Awada volvió a manifestar su apoyo al presidente Mauricio Macri. Después de cruzarse con el dirigente kirchnerista Juan Grabois en el programa Involucrados, la actriz compartió en Twitter el video en el que Luis Brandoni llama a marchar a favor del Gobierno y escribió un mensaje arrobando al presidente.

"Me sumo a la marcha del 24 de agosto", anunció la sobrina de la primera dama Juliana Awada, que hace algún tiempo se mostraba crítica de la gestión de Mauricio Macri.

Luego de que se conocieran los resultados de las PASO, la actriz estuvo invitada junto a Juan Grabois en el ciclo que conduce Mariano Iúdica por América TV. "Están eligiendo delincuentes, esa es mi opinión", dijo sobre el triunfo de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Además, Awada acusó de "fanático del kirchnerismo" a Grabois: "Me cuesta entender que no acepten la realidad de todo lo que robaron. Me pone mal".