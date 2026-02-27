Dalila suspendió un show en Tucumán por un problema de salud y generó preocupación
La cantante de cumbia atraviesa un delicado momento; según trascendió, se descompensó en el escenario y tuvo que poner en pausa su agenda para recuperarse
Fueron horas de extrema preocupación para la cantante de cumbia Dalila Alejandra Molina Chanquia, popularmente conocida como Dalila. Según trascendió, días atrás sufrió un desmayo durante una presentación en vivo en Santa Fe y ahora canceló un show que tenía previsto para este viernes 27 de febrero en Tucumán por “motivos de salud”. En medio de las especulaciones, la intérprete compartió en sus redes un video para disculparse con su público. “Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada”, se lamentó.
