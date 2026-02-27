Evangelina Anderson contó la verdad sobre su situación sentimental y reveló cómo está su corazón

A seis meses de que su escandalosa separación de Martín Demichelis se hiciera pública, Evangelina Anderson disfruta de su gran presente profesional: acaba de terminar las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y recientemente se sumó al panel de Cortá por Lozano. Además, está enfocada de lleno en la crianza de sus tres hijos, Bastián, Lola y Emma. Pero, al mismo tiempo, hay varios interrogantes en su vida sentimental. Aunque no formalizó ninguna relación, surgieron varias especulaciones sobre su vínculo con el youtuber Ian Lucas. Ahora, la modelo salió a hablar y dejó en claro cómo está su corazón.

El jueves 26 de febrero, Anderson tuvo un mano a mano con LAM (América TV) y fiel a su estilo, Ángel de Brito fue directo al hueso y le preguntó por su novio. “Presentame a alguien. Estoy más sola...”, le aseguró la modelo.

Anderson aseguró que desde su separación de Demichelis está soltera (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Ante la consulta de qué pasó finalmente con Ian Lucas, explicó que fue parte del programa. “No pasó nada. Fue parte de MasterChef. Cuando empezamos, como que hicieron un shippeo, que me tuve que interiorizar en la palabra y me enganché porque era gracioso", aclaró.

Aunque en el estudio le aseguraron que a Lucas se lo veía enamorado y que hasta podría estar enojado por cómo se manejó la situación, Anderson lo desestimó. Si bien aseguró que es el influencer es “buenísimo, divino y un bombón”, remarcó que es “muy chiquito” para ella. “No estamos en simetría de etapas”, admitió.

Evangelina Anderson aseguró que su coqueteo con Ian Lucas fue parte de MasterChef

En este sentido, explicó que si bien tras la separación de Demichelis está sola y que por mucho tiempo no quiso saber nada con los hombres, reconoció que tras escuchar a Emilia Attias y Leandro “Chino” Leunis conversar con sus respectivas parejas a la salida de MasterChef, pensó que sería lindo que alguien también la llamara a ella y ahí le empezó a “picar el bichito”. No obstante, por el momento su corazón continúa solo.