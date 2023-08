escuchar

Este martes, Nancy Dupláa celebró y compartió parte del festejo del cumpleaños número 20 de su hija Morena, fruto del amor con Pablo Echarri. En la publicación, llamó la atención las tiernas palabras que le dedicó, y en las imágenes, el increíble parecido a sus padres que adquirió a lo largo de los años. También sorprendió el comentario de Natalia Oreiro, tras años de rumores de una mala relación entre la actriz y Dupláa.

La historia de amor entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri nació en los 2000, cuando ambos atravesaban su mejor momento actoral en telenovelas. La vida los cruzó como protagonistas de Los buscas de siempre (Canal 9) y el romance de ficción se volvió una realidad. Fruto de ese amor nacieron Morena y Julián, aunque la actriz ya tenía un hijo llamado Luca junto al periodista Matías Martin.

Veinte años después, los niños crecieron y en el caso de Morena, eligió un camino alternativo al de sus padres. En las redes sociales se muestra como emprendedora con un comercio online de venta de ropa para jóvenes.

Este miércoles 23 de agosto, Nancy Dupláa compartió un carrusel de imágenes ante sus más de 700 mil seguidores con un especial saludo de cumpleaños a su hija, que lo celebró con una rica torta de galletas hecha por ella misma y decorada con confites, dulce de leche y mucho chocolate.

La actriz compiló distintas fotos, desde que la sostenía en brazos siendo una bebé, hasta cómo creció a lo largo de los años. En la primera imagen se ve a Morena posando con lentes de sol rosados, en la siguiente mirando el celular sentada en el sillón en compañía de uno de sus perros, y en la última yendo a pasear a otro de sus perritos en auto.

“20. Mi clásico tortero. Mi momento de felicidad extrema y la hija más hermosa, y buena del planeta”, escribió Dupláa en el pie de las imágenes.

La publicación llegó a más de 25 mil likes y tuvo algunos comentarios de otros famosos, como el de Natalia Oreiro, expareja de Pablo Echarri y de quien alguna vez se habló que tenía mala relación con Dupláa, quien se hizo presente con varios emojis de corazón. En tanto, Vero Lozano, Federico D’Elia, Luciano Cáceres, Flor de la V, Ángela Torres y Matías Martin le desearon un feliz cumpleaños a Morena, entre muchos otros. La joven de 20 años agradeció todos los saludos de su grupo de amigos a través de historias de Instagram.

Nancy Dupláa habló del incómodo momento que vivieron con Pablo Echarri cuando los increparon en un aeropuerto

Pablo Echarri y Nancy Dupláa estuvieron envueltos en un escándalo a raíz de cuestiones políticas. La semana pasada, se viralizó un video de ambos en un aeropuerto, donde fueron cuestionados por dos personas que los grabaron con sus celulares, acción que ellos también replicaron. Si bien el material data del mes de mayo, ahora se viralizó. Tras la polémica que se generó por las imágenes, la actriz salió a responder y fue contundente.

Nancy Dupláa se pronunció sobre el video que se viralizó de ella y Pablo Echarri

El matrimonio fue abordado en el aeropuerto hace tres meses cuando se iban de vacaciones. En ese momento, unas personas se les acercaron con los celulares para grabarlos mientras les gritaban “¡Yo pago impuestos, ustedes viven del Estado! Yo soy profesional. ¿Qué título tenés vos?”, les dijo una mujer cuestionándolos.

El sábado, en el velatorio de Chico Navarro, Dupláa fue consultada por un móvil de Socios del espectáculo (eltrece) sobre las repercusiones del video y fue contundente: “Una pena, todo muy feo. Momentos feos que hemos atravesado muchas veces, pero con el tiempo uno aprende a vivir, a convivir con eso, que no está bueno. Son situaciones muy violentas”.

En esa misma línea, reflexionó sobre la forma en la que actuaron junto a Echarri ante la situación que vivieron en el aeropuerto: “No sé si lo resolvimos de la mejor manera, pero la verdad es que nos deja de enseñanza siempre que esto no puede volver a pasar de ninguna manera. Nadie puede venir a asaltar un momento tuyo público. No tiene ningún derecho”.