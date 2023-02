“Te miré, me miraste”: el romántico mensaje que Nancy Dupláa le dedicó a Pablo Echarri para celebrar sus 16 años de matrimonio

escuchar

Nancy Dupláa y Pablo Echarri conforman una de las parejas más queridas y consolidadas del ambiente artístico local, y cada vez que la oportunidad se presenta, no dudan en dejar en claro que el amor, la pasión y el compromiso entre ellos sigue tan vigente como el primer día. Esta vez, fue la actriz de El Reino quien aprovechó el aniversario número 16 de la pareja y le escribió un romántico mensaje a su gran amor en su cuenta de Instagram. De inmediato, miles de personas se sumaron a los saludos y llenaron la publicación de fueguitos, manitos de bendiciones y corazones rojos.

“ Te miré... Me miraste. Me gustaste... Te gusté. Me pediste casamiento... ¡Te dije que sí! Y ahí vamos, haciendo camino al andar, juntos, en complicidad ”, arrancó el tierno mensaje de la actriz que saltó a la fama en la década del 90 gracias al éxito de la tira Montaña Rusa. “Eso sí: las risas nunca faltan, por suerte... Que así siga siendo. Te amo, hermoso. ¡Gracias, gracias, gracias por ser como sos!”, completó.

Dupláa decidió acompañar su gran declaración de amor al padre de sus dos hijos más pequeños, Morena y Julián, con tres postales de un viaje a Brasil: en las dos primeras se los ve sonrientes y muy relajados disfrutando de las calles cariocas y en la tercera, en lo que parece un restaurante local, ella sostiene dos copones con vino tinto que hace chocar mientras él toma la selfie.

Amor contagioso

El gesto de Nancy Dupláa despertó la reacción de muchas otras figuras del espectáculo local, conocidos de la pareja y excompañeros de trabajo, quienes festejaron el recuerdo de la actriz. “Camino al andar. Amor de verdad”, escribió el chileno Benjamín Vicuña. “¡Hermosos, los adoro!”, puso por su parte Gastón Pauls, expareja de Dupláa en la ficción y en la vida real durante el tiempo que compartieron ficción con Montaña Rusa. “Mi pareja favorita”, acotó Florencia de la V, mientras que Celeste Cid, protagonista de Echarri en Resistiré, también apoyó a los tortolitos: “Qué par de hermosuras ♥️. Aguante el amor y el tiempo y acompañarse y mirarse y volver a acompañarse”. En poco tiempo, la publicación alcanzó los 101 mil me gusta.

Otra postal de Nancy Dupláa y Pablo Echarri en el posteo de Instagram de la actriz https://www.instagram.com/duplaa_nancyok/

Para toda la vida

Si bien Pablo Echarri y Nancy Dupláa se vieron por primera vez en el set de Montaña Rusa, no fue hasta el año 2000 que comenzaron a salir. El inicio de la pareja tampoco fue fácil: siempre bajo la atenta mirada del ojo público, la relación primero trascendió entre rumores de infidelidades y escándalo y luego, con el tiempo, se afianzó y se ganó un lugar entre las parejas más sólidas del jet set vernáculo.

Pablo Echarri junto a Nancy Dupláa Archivo

La historia de amor nació entre decorados, cuando Nancy y Pablo eran la pareja protagónica de Los buscas de siempre, la novela que emitió Canal 9 -por entonces, Azul TV- a comienzos de este siglo y que se convirtió en un éxito inmediato. Y la historia de amor en la ficción fue creciendo al mismo ritmo que en la vida real. Según la trama de la novela, Martín Giménez Álzaga y Bárbara Giménez Álzaga vivían un amor prohibido, condenados por la sociedad, porque eran medio hermanos; pero en las escenas de amor la pantalla se calentaba, y los televidentes también. La química de la pareja era evidente.

Fuera de la ficción, en aquel momento Nancy no solo estaba en pareja con el periodista deportivo Matías Martin sino que estaba embarazada de Luca, primer y único hijo de la pareja, Poco tiempo después ese vínculo se rompió. Por su parte, Echarri venía de una ruptura con Natalia Oreiro, luego de cuatro años de amor. Tras varios meses de negar lo evidente, la nueva pareja se animó a blanquear el romance.

Dupláa y Echarri, en el debut de La Leona, una tira en la que compartieron cartel TELEFÉ - LA NACION

Mucho tiempo después, Echarri confesó que había puesto los ojos en Nancy mucho antes de conocerla: “ Estoy perdidamente enamorado de Nancy. Me gustó antes de conocerla, cuando la vi en Montaña Rusa y quedé absolutamente conmovido. Siempre tuve en mi corazón ese deseo de conocerla, sabiendo íntimamente que un día me la iba a cruzar ”. Como si el destino hubiera estado escrito, hoy Nancy y Pablo llevan casi 23 años juntos, 16 de casados y tienen dos hijos, Morena, de 19 años, y Julián, de 13. Además de Luca, claro, a quien Pablo conoce desde que era un bebé.

