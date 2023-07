Natalie Pérez reveló el peculiar motivo por el que sus amigos no quieren acompañarla al cine

escuchar

Natalie Pérez se convirtió en una de las celebridades más destacadas de la Argentina. La artista, que acumula más de tres millones de seguidores en Instagram, suele emplear su perfil para postear covers de sus composiciones, adelantos de clips de sus nuevos proyectos o incluso algún rayito de su vida personal, en instantáneas en las que posa en distintas situaciones para mandar un saludo a sus admiradores. Este martes, la cantante reveló el peculiar motivo por el que sus amigos no quieren ir al cine con ella.

Natalie Pérez sacó a la luz su último álbum en 2022, Detox, aunque vivió un angustiante momento poco después. La compositora tuvo que pausar la gira que tenía prevista para la promoción de su disco al contagiarse de coronavirus. “Qué mal humor”, expresó, a través de sus Stories para lanzar el comunicado a sus fanáticos. Y agregó: “Gracias por sus mensajes de aguante y de todo”.

Natalie Pérez asistió al programa y reveló un peculiar hábito

Este martes, la artista asistió a los estudios de Vorterix, al programa de streaming conducido por Lucas Rodríguez, Alfredo Montes y Germán Beder, Paren la mano. En diálogo con los asistentes, Pérez reveló un peculiar hábito que mantiene cuando ve una película. “Uno de mis mejores amigos me dice: ‘No quiero ir al cine con vos’”, sentenció.

Y detalló: “Soy muy comentarista. Me asusto, salto...”. En tanto, los conductores destacaron que, durante la retransmisión de sus vivos en la plataforma de Twitch, sienten una especie de “presión”. “Si ves una película o jugás a un videojuego, no es la misma experiencia que verla solo. Sentís la obligación de hacer o de decir algo”, señalaron.

El tenso cruce entre Natalie Pérez y Lali Espósito

En mayo pasado, Natalie Pérez asistió al programa conducido por Fernando Dente, Noche al Dente (América TV) e hizo referencia a un tenso cruce que protagonizó con Lali Espósito. Las dos actrices se conocieron durante el rodaje de Esperanza mía, la telenovela protagonizada por la intérprete de “Disciplina” y Mariano Martínez y en la que Pérez formaba parte del elenco.

Natalie Pérez se refirió a su vieja pelea con Lali Espósito

“Yo soy amiga de Ángela [Torres], compartimos camarín en la tele y en el teatro”, expresó la compositora. Y siguió: “Imaginate que yo le llevo 12 años, la tengo que encarrilar a veces, es como mi hermanita. Lo que te puedo decir es que, dentro de un grupo, hay subgrupos y uno va juntándose con quien tiene sus mismos códigos, valores y coincidís más con unos que con otros”.

Con respecto a la protagonista de la telenovela de la que formó parte, advirtió, en una entrevista en 2015: “Con Lali, no somos amigas, ni Ángela ni yo. Nadie compite con nadie, ni es enemiga de nadie. No fluyó la relación. Además, hay cosas que a mí no me gustan. Yo lo único que te voy a decir es ‘no al playback’”.

Posteriormente, Espósito respondió a las declaraciones de Pérez y fue contundente. “Natalie nunca fue mi amiga. Trabajé solo un año con ella”, apuntó. Y añadió: “Nunca me llevé mucho en la tira y me pareció raro que dijera eso, porque suelo llevarme bien con todo el mundo. Cuando trabajamos juntas parecía que estaba todo bien, pero después se armó un revuelo por lo que dijo”.

LA NACION