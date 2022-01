Natalie Pérez lloró de impotencia por tener que suspender su gira tras contagiarse de Covid: “Qué mal humor”

Natalie Pérez dio positivo en coronavirus. La artista participó recientemente en un show en un parador de Mar del Plata, en medio de su gira por la Costa Atlántica y se sorprendió con el inesperado diagnóstico. Notablemente afectada, hizo un sentido descargo en Instagram y no pudo evitar las lágrimas.

Aislada en el hotel donde está parando en la ciudad balnearia, Natalie se dirigió a sus seguidores a través de un video que compartió en sus Stories de Instagram y no ocultó su enojo y frustración por el contagio.

“Que mal humor”, exclamó la cantante y actriz, enojada por lo que le estaba ocurriendo. Además, también avisó que volvería a Buenos Aires manejando su auto y que pasaría el aislamiento en su casa. “Gracias por sus mensajes de aguante y de todo. Tengo el tanque lleno de nafta, así que mañana voy a volver directo a casa. No voy a tener contacto con nadie salvo con mis animales que, al final, son los que más me bancan”.

El show de Natalie en “La Feliz” tuvo lugar el viernes pasado. Allí, comenzó cantando canciones de su último disco, Detox, y luego también incluyó algunos de sus hits anteriores.

Antes de su performance, compartió el día de playa con otras figuras en el parador. Entre quienes estaban presentes, aparecen los nombres de Fran Stoessel y Fede Bal, quien también anunció en los últimos días que dio positivo de coronavirus. En la previa, se los vio juntos posando para una foto promocional.

Luego del show y en una entrevista que le concedió a LA NACION, se había referido a su actualidad y su estado de ánimo. “Mar del Plata me trata muy bien, vengo de estar en Miramar, donde pasé mis vacaciones en familia. Ahora me quedo acá con una amiga disfrutando de ‘La feliz’, siempre es una alegría estar acá”, expresó en aquel momento.

Con respecto a la situación sanitaria, hasta el momento todavía no se había contagiado y remarcó que tomaba todos los recaudos necesarios para intentar evitarlo: “Yo no tuve Covid, me re cuido. No me contagié en estos dos años de pandemia. Hoy es la primera vez que me presento en público, era un evento muy chiquito, pero igual mantuvimos la distancia”.

“Hago lo que nos enseñan en todos lados: me higienizo, estoy al aire libre, uso barbijo y trato de no compartir mate ni besos”, había agregado sobre el tema.

Los rumores de romance con Chano

Entre otras cosas, Natalie también había hablado sobre su relación con el ex líder de Tan Biónica y la colaboración que realizaron. “Es un amigo, lo quiero mucho y está en un momento muy particular de su vida. Él es muchas cosas”, describió.

Sin embargo, negó que haya pasado algo entre ambos y dejó en claro que los une una amistad y no otro tipo de relación: “Es un amigo. Un gran amigo. A veces los periodistas necesitan poner un título como ‘romance fogoso’, la verdad es que no pasó nada de eso”.