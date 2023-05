Natalie Pérez se refirió a su vieja pelea con Lali Espósito y evitó nombrar a Mariano Martínez: “Ella estaba de novia con ese muchacho...”

escuchar

Noche al Dente, el programa conducido por Fernando Dente en las noches de América, se reveló como una bocanada de aire puro en una televisión abierta que este año apostó a las repeticiones y a los formatos ya conocidos. Uno de los hallazgos del ciclo es la nueva faceta del actor como entrevistador, en especial cuando se trata de personas con las que lo une un vínculo personal. Este martes, quien se prestó al juego de ser entrevistada -y también al de cantar en vivo- fue Natalie Pérez, quien, fiel a su estilo descontracturado, respondió con sinceridad y sin rodeos a cada una de las preguntas.

En ese contexto, la actriz y cantante, que protagonizó junto a Dente, Gabriel “Puma” Goity y Ángela Torres la obra musical Peter Pan hace algunos años, se refirió a su histórico enfrentamiento con Lali Espósito. Las actrices trabajaron juntas en Esperanza mía, el exitoso programa de Eltrece de 2015. En la tira, Lali interpretaba a Julia Albarracín que se hace pasar por monja y se instala en un convento para escapar de un grupo de empresarios mafiosos responsables de la muerte de su madre. Allí, conoce al padre Tomás (Mariano Martínez), de quien se enamora perdidamente. Pérez, a su vez, le prestaba el cuerpo a la malvada de la historia, Eva Monti, cuñada del párroco, de quien estaba enamorada en secreto.

La convivencia entre las actrices, según las crónicas de aquel tiempo, no fue muy armónica. “Yo soy amiga de Ángela (Torres), compartimos camarín en la tele y el teatro el año pasado y este año también. Imaginate que yo le llevo 12 años, es como mi amiguita, la tengo que encarrilar a veces, es como mi hermanita. Lo que te puedo decir es que dentro de un grupo hay subgrupos y uno va juntándose con quien tiene sus mismos códigos, valores y coincidís más con unos que con otros. Con Lali no somos amigas, ni Ángela ni yo. Nadie compite con nadie, ni es enemiga de nadie. No fluyó la relación. Además, hay cosas que a mí no me gustan. Yo lo único que te voy a decir es ‘no al playback’ ”, disparó Pérez en una entrevista en 2015.

Y Espósito le respondió. “Natalie nunca fue mi amiga. Trabajé solo un año con ella. No sé tanto quién es, ni qué hace. Nunca me llevé mucho en la tira y me pareció raro que dijera eso, porque suelo llevarme bien con todo el mundo. Cuando trabajamos juntas parecía que estaba todo bien, pero después se armó un revuelo por lo que dijo. Trabajo desde chica en este medio y sí creo que existen personas que pueden tirarte buena onda, y cuando te das vuelta, ¡agarrate! Y creo que pasa porque no tienen sus temas resueltos. Entonces se la agarran con gente que no tiene nada que ver ”, reflexionó la intérprete de “Obsesión”.

Y agregó: “Yo ignoro los problemas que el resto pueda tener conmigo y sigo con mi energía positiva. Además, si te pasa algo conmigo, decímelo en la cara y lo hablamos. Crecí en este ambiente, me crucé mil veces con esta clase de gente. Pero como me gusta trabajar en paz, cuando tuve un cortocircuito con alguien, entré a su camarín y le pregunté si estaba todo bien, es raro que esté atravesada con alguien”.

Este martes, a más de 7 años de aquel conflicto que ninguna de las dos supo explicar en su momento, Natalie volvió a referirse al tema. Una de las secciones del programa conducido por Dente consiste en mostrarle a los invitados fotos de los personajes que interpretaron en distintas ficciones, apelando a su memoria para que recuerden los nombres. En medio de este juego, mientras le mostraba una paleta con la imagen de Esperanza mía, el conductor le preguntó qué había ocurrido con Lali.

“Vos sos una mujer muy sensible, muy auténtica... Vos sos lo que se ve. Siendo chico, uno a veces se lleva mal con gente”, expresó el conductor. Y Pérez, entonces, explicó: “El tiempo pasó... Lejos de llevarme mal con Lali, admiro mucho su trabajo, todo lo que ha hecho en estos años y lo que ha crecido; cómo se renueva, hace cosas nuevas y la rompe. La verdad es que ya no recuerdo lo que pasó, pero ella estaba de novia con ese muchacho -en la pantalla se proyectaban imágenes de Martínez- y a veces las chicas, cuando sos pendeja y te ponés en relaciones... ”.

“Me gusta que le terminemos echando la culpa a Mariano Martínez”, la interrumpió Dente. Y agregó: “Las dos son muy genuinas, cada una con su estilo”. Y Pérez agregó. “ Yo realmente la quiero, me divierto con ella. La veo en La Voz y me encanta. Ella es espectacular. Lamento que haya habido un malentendido en algún momento ”.

LA NACION