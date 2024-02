escuchar

El glamour y la extravagancia son dos de las principales características en la vida de Peso Pluma y este fin de semana, la entrega de los Premios Grammy 2024 no fue la excepción. En uno de los eventos previos a la gala principal, el cantante lució una sonrisa repleta de fundas de metal y brillos que le dieron un cambio de aspecto radical que no pasó desapercibido entre los presentes y entre los fans, donde hubo opiniones divididas.

En compañía de su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, el intérprete del subgénero musical mexicano, corridos tumbados, fue uno de los representantes de la música latina que se lucieron durante el evento celebrado en Los Ángeles, California. No obstante, en cuanto las fotografías de la velada previa comenzaron a circular, los usuarios de redes sociales notaron que parecía que la dentadura del joven estaba incompleta.

La sonrisa de Peso Pluma en uno de los eventos de los Grammy 2024 generó opiniones divididas entre los fans @nicki.nicole / Instagram

No es la primera vez que Peso Pluma opta por looks extravagantes en eventos de alto perfil. Esta vez, el cantante originario de Jalisco, México, apareció con un traje y pantalón negros complementados con un broche dorado que colgaba de una cadena. No obstante, la decoración de los dientes con piezas de oro fue el complemento más polémico de su diseño de imagen.

La propia Nicki Nicole fue una de las primeras en compartir el inusual aspecto de su acompañante a través de sus historias de Instagram, lo que generó una ola de comentarios en las redes sociales que incluyeron desde halagos hasta críticas contundentes como: “Lo único bonito que tenía Peso Pluma era su sonrisa, ya fue” y “¿Qué le pasó en los dientes?”.

Mientras la conversación en redes sociales se llenaba con mensajes de admiración, asombro y preguntas, Peso Pluma y su pareja se mostraron sonrientes momentos previos al inicio de la ceremonia. Al posar para las cámaras, se apreció que las piezas decorativas que generaron el aspecto controversial ya no estaban en la dentadura del cantante, lo que para algunos significó que el mexicano se hizo eco de lo que opinaron sus fanáticos y se las removió.

¿Qué premio ganó Peso Pluma en los Grammy?

Más allá de la idea de presumir su peculiar diseño de sonrisa, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante mexicano, tuvo motivos de sobra para estar feliz durante la noche más importante de la industria musical, luego de anunciarse que se llevó el gramófono dorado en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, superando a otras figuras muy populares como Ana Bárbara y Lila Downs.

El mexicano Peso Pluma y la argentina Nicki Nicole lucieron muy sonrientes durante la alfombra roja de los Grammy ROBYN BECK - AFP

A través de redes sociales, Peso Pluma reaccionó a la distinción con un sentido mensaje a sus seguidores. “Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música. Hoy se cumplió un sueño, no solo mío, sino de un equipo entero. Seguiré representando a mi país siempre. Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un Grammy”, expresó.

Fue entonces cuando hubo una segunda polémica por las reacciones de los usuarios. Si bien muchos lo felicitaron por su logro, algunos cuestionaron la decisión de La Academia de la Grabación. “¿Peso Pluma ganando un Grammy antes que Lana del Rey?”; “Que Peso Pluma haya recibido un Grammy me parece de vergüenza”; “Imaginen lo que han decaído los Grammy como para darle un premio a Peso Pluma que no entona ni el feliz cumpleaños”, escribieron.