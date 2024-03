Escuchar

Impensadamente, Nicki Nicole y Hassan Emilio “Peso Pluma” protagonizaron una de las separaciones más escandalosas del ambiente, luego de que el pasado 13 de febrero se viralizara un video del artista mexicano de la mano con una joven en Las Vegas, que no era su novia. Desde entonces, las indirectas de ambos fueron durante sus shows, pero ahora fue la argentina quien refirió al delicado momento que atravesó y explicó el por qué de su reacción que volcó en redes sociales.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo, ahí, no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, fueron las palabras de Nicki Nicole en una historia de Instagram, al momento que el video de Peso Pluma se viralizó, con quien llevaba al menos tres meses de noviazgo.

De esta forma, informó a sus seguidores que su relación había terminado y que el motivo había sido aquella infidelidad, debido a que las imágenes mostraban una cercanía cariñosa de Hassan con una joven, mientras caminaban por un casino de Las Vegas tras asistir al Súper Bowl. Desde entonces, mientras la cantante de “Dispara” lanzaba ciertas indirectas en sus conciertos - al hacer gestos alusivos a infidelidades durante sus canciones-, su expareja se llamó a silencio.

Pero ahora, fue la argentina quien dejó las indirectas y habló directamente sobre cómo vivió la ruptura, y la viralización del material. “Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño. Eso es algo que es un poco difícil”, introdujo al respecto, en la conferencia que brindó en el marco del Primer Encuentro de Música en Español de Billboard en España, del que fue parte. También brindará shows en dicho país.

En la misma línea, señaló que, en su opinión, se torna complicado cuando las cuestiones privadas se entrelazan con la exposición, debido a que se puede generar diversas especulaciones tanto con la situación que atraviesan como con sus reacciones. “Como que salen a opinar y es difícil. Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy”, explicó sobre el comunicado en Instagram que realizó sobre al momento que se conoció la infidelidad.

Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su noviazgo tras una posible infidelidad de parte del cantante @ pesopluma / Instagram

Asimismo, remarcó que su carrera musical está guiada por sus experiencias de vida, y suele cantarlas, por lo que si no se expresaba al respecto “no estaría siendo ella al 100%”. Por último, destacó el gran apoyo que recibió a través de mensajes. Por su parte, Peso Pluma no realizó declaraciones al respecto y en Instagram eliminó sus publicaciones, y desde principios del mes de marzo comenzó a compartir nuevas imágenes; en ninguna refiere a su situación sentimental.