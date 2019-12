Navidad de moda. Una liga de beauties celebra la Nochebuena por todo lo alto

Vestidas por el diseñador argentino Javier Saiach, Carla Moure y Laurita Laprida posan sobre la mesa Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

La historia se repite y los últimos días de diciembre marcan la temporada alta de casamientos, fiestas, brindis y Navidad. En una espectacular producción de moda, nuestras diosas -protagonistas de tapas- despiden 2019 y comparten sus deseos con ¡HOLA! La mesa está puesta, los trajes son de alta costura (firmados nada menos que por Javier Saiach), los diamantes y las alhajas, de Rubi Rubi, y el escenario es la imponente mansión del Four Seasons. ¡Salud, feliz Navidad!

Araceli se luce con un traje de noche de shantung de seda, con escote asimétrico y falda campana, bordado a mano con motivos de pájaros. Pendientes de oro rosado y diamantes de la colección Magia [Rubi Rubi]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Florencia con unos pendientes con formas orgánicas de oro rosado, con diamantes, esmeraldas y zafiros chocolate, brazalete y anillo coordinados de la línea Fortaleza [Rubi Rubi]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

LISTA DE DESEOS

Dueña de una entereza que heredó de su madre -la trilliza María Eugenia-, Laurita Laprida (29) entra a la producción con una sonrisa. Después de un año muy viajado -anduvo por Río de Janeiro, Los Ángeles, Nueva York y Sotogrande-, la actriz tiene un papel en Separadas, la nueva tira de Pol-ka, y las grabaciones la tienen entusiasmada. "Antes disfrutaba un montón de la Navidad, ahora las fechas importantes me cuestan", reflexiona Laurita, que a mediados de 2018 perdió a Geni, su hermana mayor. "El año pasado fuimos a Punta del Este y ahora, en breve, partimos al Sur. Hacer programas distintos ayuda a que podamos sobrellevar su ausencia un poco mejor. La Navidad ya no tiene ese tinte mágico.". El Año Nuevo, en cambio, sí la inspira. "Me gusta proponerme una lista de deseos. Vengo de un año difícil que pude pilotear viajando sola o con mi novio [el diseñador industrial Eugenio Levis], y tengo muchas ganas de seguir explorando el mundo", concluye.

Caminar hacia el altar no es una prioridad para Carla Moure (29). De novia desde hace cinco años con Sebastián Ortega, a la modelo y guionista no la desvela casarse. "Me gusta proyectar en términos de pareja y de familia", cuenta entre tomas y, así, nos confiesa su deseo de ser madre. "Pero no en el corto plazo", aclara la first lady de Underground (este año estrenó título: directora de vestuario de la productora de su novio) y confiesa que tiene sus expectativas puestas en el año que viene. "Terminé 2018 muy arriba, con dos obras de teatro en cartel y una nominación a los premios ACE. Este año, 2019, fue de transición, con un par de cuestiones laborales trabadas", cuenta Carla, que en 2020 se propone "aprender a bajar la autoexigencia, para disfrutar y fluir".

"Antes disfrutaba de la Navidad, ahora las fechas importantes me cuestan", confesó Laurita Laprida Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

DEJAR ATRÁS...

"Después de haber estado internada en terapia intensiva, ya no me importa lo que digan y piensen de mí", asegura Araceli González (52). Recuperada de una infección urinaria que tomó uno de sus riñones y se extendió a la sangre, cierra un año heavy -como lo describe ella- y está en proceso de renacimiento. "Soy valiente y siempre le puse garra, pero hay momentos en que las defensas bajan. Estas situaciones límite sirven para volver al eje y ordenar prioridades", cuenta Araceli, que prefiere no dar más detalles sobre su conflicto con su ex, Adrián Suar. Se la ve feliz, radiante y con proyectos en agenda. Por lo pronto, cuenta que pasará diciembre y enero en su casa, para descansar. "Con Fabi [Mazzei, su marido y socio comercial] sacamos una línea de labiales que no llegamos a lanzar y acabamos de terminar una película, un thriller psicológico, que produjimos juntos. Fue un año de grandes batallas y fue lindo ver que tengo a mi familia a mi lado. Brindo por esa unión que hace de escudo".

Florencia Torrente espléndida con un fourreau con bustier de corsetería, confeccionado en tul de seda bordado con paillettes, y capa de tul bordado. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

La noticia de la internación de su madre empezó a circular a mediados de noviembre y fueron días de mucha angustia para Flor Torrente (31). "Lo que sucedió, sucedió. Hay que seguir adelante, trascender lo vivido y agradecer", dice la actriz, que está enfocada en Carlos Paz, adonde trabajará en Atrapados en el museo. "Van a ser unas fiestas distintas. Voy a pasar Navidad y Año Nuevo con mis compañeros de elenco", cuenta Flor, cuyo balance da bien. "Prefiero mirar el lado positivo de las cosas, 2019 fue un año increíble para mí. Hice una película [habla de Cuando dejes de quererme, el film que protagonizó con Eduardo Blanco], estuve en Bailando. y cierro el año en Carlos Paz", piensa en voz alta. "La noche de Año Nuevo voy a comer doce pasas de uva, escribiré mis intenciones y daré una vuelta a la manzana con una valija porque quiero viajar mucho".

DE UNIÓN Y ENCUENTROS

Fue un año diferente para Daniela Urzi (44). Tras más de dos décadas fuera del país, volvió a vivir en Argentina, se separó de Pablo Cosentino, su pareja durante doce años y padre de su único hijo, Thiago (7), retomó su carrera de mannequin e inauguró la faceta de productora y compositora de música electrónica. "Todo lo que te pasa te hace evolucionar y, en ese sentido, el balance me da muy bien. En el verano europeo estuve en Ibiza en busca de nuevos sonidos, estoy subiendo los dos discos que hice este año a Spotify e iTunes y con mi ex nos llevamos bien. Pasaremos la Navidad juntos", confía Daniela, recién llegada de Nueva York y Miami, donde aprovechó y compró los regalos. "Festejar la Navidad siendo madre, además, es un flash. Mi hijo cree en Papá Noel y le escribe una carta. Lo primero que le cuenta es lo bien que se portó y recién después pide juguetes".

Daniela enfundada en un vestido de tafeta de seda plisada, con escote asimétrico, corsage bordado con piedras fantasía y volados. Pendientes de platino, con diamantes y zafiros, gargantilla, pulsera y anillos coordinados, de la colección Energía [Rubi Rubi]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

La ex modelo Analía Maiorana (41) disfruta del humor navideño y la costumbre de armar el árbol, pensar el menú y decorar la mesa. "Las tradiciones son importantes para mí y trato de que la familia que construimos con Diego [Santilli, su marido desde hace cinco años] lo viva como una fecha especial". La mujer del vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad participó de esta producción "por amor a la moda", la industria que le dio trabajo desde chica. A pocos días de oficiar de anfitriona de una nueva Nochebuena en su casa, donde celebrará "con los tuyos y los míos" -Lola y Malena, sus hijas y Nicanor, Teo y Tonio, los hijos que su marido tuvo con Nancy Pazos- y su madre, Norma, comparte una reflexión: "La Navidad es para estar unidos, especialmente este año, que fue tan difícil para todos".

Ahora sí, cuando la producción termina, Javier Saiach (46, nacido en Corrientes) respira hondo y se retira al grito de "Feliz Navidad".

"La Navidad es para estar unidos, especialmente después de un año tan difícil", admitió Analía Maiorana Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Violeta Juni con traje de shantung de seda, con un gran moño en el cuerpo, bustier de corsetería y falda campana. Gargantilla de oro rosado, con diamantes y esmeraldas de la colección Fortaleza [Rubi Rubi]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

UNA MESA CON GUIÑOS SALVAJES

Los platos y la porcelana son todos de Hermès. Se mezclaron distintos juegos, Mosaique au platinum, Bleus d'ailleurs y Carnets d'equateur, en tonos de azules, grises y verdes. El follaje, de inspiración salvaje, que hace de centro de mesa, fue armado especialmente por Carmen Rojnica y Susana Pinto, de Escuela de Flores, quienes sugieren salir a la caza de flores y ramas de tu jardín (o el de tus vecinos) y disponerlos de la manera más natural posible. Los candelabros de plata, camuflados en el verde, son de estilo art déco, como la cubertería de Christofle París. Las copas, de cristal de Baccarat, son de Federico Marino Antigüedades.

La mesa lista para recibir a las beauties Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

