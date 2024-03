Escuchar

MARZO DE VISITA, CON FIESTA: LULI LAPRIDA VIAJÓ A BUENOS AIRES Y CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS

La torta inspirada en Friends, una de sus series favoritas, fue muy elogiada.

“Vine de visita un mes, por lo general elijo marzo, porque cumplo años y me gusta pasarlo en familia. Esta vez adelanté un poco el viaje por el casamiento de uno de mis primos: llegué el 20 de febrero y me vuelvo este miércoles”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la actriz Laura “Luli” Laprida, que desde fines de 2020 vive en Madrid con su marido, Eugenio Levis. La semana pasada, la hija de la Trilliza María Eugenia organizó un té con sus afectos más cercanos para celebrar sus 34 años con una riquísima torta inspirada en Friends, una de sus series favoritas. Unos días antes, Luli estuvo en el Sur. “Fui una semana a Villa La Angostura, es una parada obligatoria cada vez que vengo a Argentina, ahí recargo energía. Ahora, cuando vuelva a Madrid, me espera una mudanza, estoy en búsqueda de departamento y la cosa está difícil. Siento como si recién hubiese llegado, pero esta vez con mi vida ya iniciada allá. Además, retomaré mis clases de actuación, piano y guitarra, vuelvo al taller de cerámica y comienzo nuevos proyectos, aunque todavía no puedo contar nada”.

Con su sobrina, Cala, y su prima Sonia Zavaleta (con ella y con su hermana Pilar tiene un podcast de historias, “No todo lo que brilla es oro” (Spotify).

La cumpleañera posa con sus primas Paulina Trotz (hija de María Laura) y con la cantante y compositora Sonia Zavaleta (hija de María Emilia).

TANTI AUGURI: PATRICIA DELLA GIOVAMPAOLA CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS EN PARÍS

Siempre impecable, la socialité optó por un look monocromo de Mugler.

Con un almuerzo sólo para mujeres, Patricia della Giovampaola celebró la semana pasada su cumpleaños en París, donde vive gran parte del año (muy coqueta, jamás revela su edad). La organización estuvo a cargo de su querida amiga Myriam Lafón, que con el fin de agasajarla reunió a un grupo íntimo en su departamento ubicado en el elegante distrito 16. El menú incluyó coquilles St. Jacques y langosta, y, como final dulce, una torta de chocolate realizada especialmente por Ladurée París que estaba decorada con una muñeca de azúcar de la socialité.

Un detalle de la torta, con una muñeca inspirada en la cumpleañera.

EN FAMILIA ES MEJOR: LAS ACTRICES Y DIRECTORAS PAULA Y MARÍA MARULL FUERON DISTINGUIDAS EN EL SENADO DE LA NACIÓN

Felices, Paula y María sonríen con sus distinciones en mano.

Con gran emoción, la semana pasada, en el salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, las hermanas Paula y María Marull recibieron el diploma de honor de parte del Senado de la Nación por su aporte a la cultura, una distinción que se extendió también a sus compañeros de Lo que el río hace (teatro Astros) y a Antonio Tarragó Ros, autor de la música original de la obra que las gemelas escribieron, actúan y dirigen. Desde las primeras filas las aplaudieron sus familias, su mamá, Renée “Lichi” Corsiglia, y amigos como el dramaturgo y director teatral Javier Daulte.

Paula Marull con su marido, Diego Steverlynck, y sus hijas, Cora, Adela y Luisa.

María Marull rodeada por sus hijas, Rosa y Eva. Su marido, el director Damián Szifrón, no la pudo acompañar porque estaba de viaje por trabajo, pero siguió la ceremonia por YouTube.

El elenco de Lo que el río hace, Débora Zanolli, Mónica Raiola, María, William Prociuk, Paula y Mariano Saborido (en el piso), junto a Antonio Tarragó Ros, autor de la música de la obra, que se puede ver en el teatro Astros.

Con su mamá, Renée “Lichi” Corsiglia, muy sonrientes.

SUEÑO CUMPLIDO: MILETT FIGUEROA DEBUTÓ EN LAS PASARELAS ARGENTINAS

Milett desfiló con un vestido largo con corset dorado y falda con transparencias y flores. “Me encanta la pasarela”, dijo.

Hace menos de un año que Milett Figueroa (31) llegó a Buenos Aires desde Perú, y en esos pocos meses su vida cambió. En 2023 se hizo popular como una de las figuras del Bailando y –algo que ni siquiera imaginaba– encontró el amor junto a Marcelo Tinelli (63), a quien acompañó al casamiento de su hija Candelaria. Pero no es todo, porque 2024 traería nuevos desafíos para ella y uno de ellos fue debutar en las pasarelas locales.

El viernes pasado, la actriz y modelo peruana desfiló por primera vez en el país en la 62a edición de Argentina Fashion Week, en el Hipódromo de Palermo, y cerró el desfile de Verónica de la Canal con un sensual vestido con un corset y falda trasparente creado por la diseñadora. Ver a Milett sobre la pasarela fue una sorpresa para los presentes, que también se asombraron de que no estuviera Tinelli para aplaudirla desde la primera fila. Una versión indicó que no pudo asistir por motivos de agenda. De la Canal presentó su nueva colección Otoño-Invierno 2024, inspirada en el amor, la separación y la fortaleza. Benito Fernández, Ivana Picallo, Iara y Rosarito fueron otros de los exponentes de la couture nacional que participaron del evento de moda.

Al finalizar el evento en el Hipódromo de Palermo, la actriz y modelo peruana posó con Benito Fernández, la modelo Alexia Toumikian (que espera un hijo con el diputado provincial Juan Pablo de Jesús) y Verónica de la Canal.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Foto: Marcelo Rodríguez