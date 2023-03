Nazarena Vélez liquidó a Jey Mammon y reveló qué haría si se lo cruzara en la calle

escuchar

Nazarena Vélez se quebró al conocer la noticia de que Juan Martín Rago, artísticamente conocido como Jey Mammon, fue denunciado por abuso sexual contra un menor de edad. La denuncia se efectuó en 2020, pero un año después se sobreseyó por prescripción de la causa. La actriz apuntó contra el exconductor de Telefe y advirtió que se merece la condena social: “Es un monstruo”.

“Ahora estoy mejor. Al principio me pegó muy mal, la verdad”, reconoció Vélez ante Socios del Espectáculo (eltrece), en referencia a cuando se quebró en vivo tras conocer la noticia que pesó contra Mammon. “Una quiere no creerlo, que sea mentira. Pero siempre les creo a las víctimas. Mis lágrimas y mi llanto tuvieron que ver con enterarme de una cosa así, que es muy fuerte”, expresó. Y adhirió: “Lo sentía como un amigo y lo quería a Jey. Era parte de mi familia y de mis afectos”.

Nazarena Vélez liquidó a Jey Mammon

“Claramente, es otra persona y no la quiero. Esa persona a la que Lucas denunció no era la persona que yo conocía. Es muy doloroso. Todavía duele, porque me siento una imbécil. Te replanteás muchas cosas. ¿Cómo no me di cuenta?”, reclamó Vélez. Y apuntó: “Como mamá, estoy muy atenta a ver quién se acerca a mis hijos. Confiaba ciegamente en Jey. ¡Qué cerca tenés el peligro siempre!”.

Nazarena fue contundente con respecto a la condena. Y es que si bien la causa prescribió y la denuncia no siguió adelante, la actriz señaló: “Es un caso tan público que tiene que hacer que se mueva algo en la Justicia, porque sí existió ese hecho. Es una locura”. Y añadió: “No creo que [Jey Mammon] se pueda volver a insertar en la sociedad y, en un punto, me alegro, ya que no va a ir preso. Lo tiene que pagar de alguna manera, desde ya”.

ARCHIVO-. Jey Mammon fue suspendido de Telefe

“Si me lo cruzara, no hablaría con él, me iría a la vereda de enfrente. Ojalá que salga a defenderse, a aclarar algo, porque su silencio perturba mucho más”, concluyó, antes de que el exconductor compartiera en su perfil de Instagram un nuevo comunicado.

El video con el que Jey Mammon rompió el silencio

A través de un video, que publicó en sus redes sociales, el conductor -ahora apartado de La peña de morfi (Telefe) rompió el silencio.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, manifestó entre lágrimas.

Jey Mammon habló de la denuncia en su contra: "Yo no abusé, lo niego rotundamente"

LA NACION