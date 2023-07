Nazarena Vélez criticó a La Negra Vernaci por su actitud en la radio: “Me pareció demasiado agresivo”

escuchar

Esta semana, la polémica actitud de Elizabeth “La Negra” Vernaci en su programa de radio dio de qué hablar en los programas de espectáculos y una de las que se expresó al respecto fue Nazarena Vélez, quien criticó el “nivel de agresividad”.

La conductora de La Negra Pop (Pop 101.5) estalló de furia por un desperfecto en los auriculares que utiliza para trabajar. Al comienzo de su programa, interrumpió su saludo habitual para quejarse sobre la falla en los equipos. Sin embargo, cuando probó otros dos pares de auriculares no le terminaron de convencer e incluso terminó tirando uno de ellos.

El día de furia de La Negra Vernaci en su programa radial y la anécdota que define su trato laboral

Pero no todo quedó ahí porque también tuvo que acomodarle el micrófono a uno de sus compañeros antes de comenzar una sección del programa. “Chicos, no lo dijimos antes, pero estamos haciendo taller de radio”, señaló enfurecida Vernaci. Luego de conseguir otro equipo de auriculares, que tampoco andaban, sentenció: “¡Los odio! Se trabaja así, cuando algo anda mal, se trabaja así. Para que los chicos se pongan contentos”.

En medio de los gritos de “La Negra”, uno de sus columnistas la saludó y ella insistió contra su producción: “Te voy a poner el micrófono a donde va. ¡La con... de su madre chicos, a cada uno de ustedes!”.

Nazarena Vélez criticó la actitud de la Negra Vernaci

Según explicó este martes en Desayuno Americano (América) el periodista Gustavo Grabia, aquella no sería la primera vez que su excolega reacciona ante una situación así en el vivo de su programa.

El video se viralizó en las redes sociales y fue tema de debate en muchos programas de espectáculo por la actitud de la conductora ante las constantes fallas en el programa y ante los encargados del área técnica.

Una de las que se expresó fue Nazarena Vélez, quien en el último programa de LAM (América) lanzó un filoso comentario contra la conductora, si bien algunas de las angelitas no querían darle tanta trascendencia a lo sucedido.

“A mí me sorprendió. No me lo esperaba, me pareció demasiado agresivo”, señaló y luego analizó el episodio: “Hoy hablamos mucho del maltrato. A mí me parece muy agresivo lo que se vivió”. Por último, dio un ejemplo. “Hacé de cuenta que yo ahora agarro algo y lo tiro, ¡es un montón!”, concluyó la panelista.

La aclaración de Elizabeth Vernaci un día después

En tanto, este martes, antes de empezar con su programa radial y antes de que comience LAM, “La Negra” Vernaci aclaró su actitud.

“Yo me tomo la libertad en cada radio que trabajé. Siempre me tomo todo muy libre y esta no es la excepción para nada. Y bueno, hago lo que se me canta el cu***. ¿Qué le voy a hacer? Es complicado, pero son los pro y los contra de ser libre en tu trabajo”, explicó.

Elizabeth Vernaci aclaró su día de furia este martes

Además, justificó: “A mí me encanta ejercer mi libertad. Ya sea para tirar algo o ya sea para decir lo que se me cante. Entiendo que alguien puede preguntarse: ‘¿Cómo puede hacer algo así?’. Pero nadie te obliga, cambiás el YouTube. Siempre uno corre un riesgo. Déjense de jod***. Revolear cosas me parece algo muy bueno”.

