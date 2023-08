Revelan cómo festejará Indiana Cubero sus 15 años, en medio del distanciamiento de Nicole Neumann

escuchar

Indiana, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann, cumplirá 15 años el 18 de octubre. En medio del conflicto familiar que la alejó de su madre, se dieron a conocer los preparativos para lo que sería una fiesta muy distinta a lo que alguna vez pudo imaginar. Sin viaje ni una mega fiesta, detallaron cómo recibirá un nuevo aniversario de su nacimiento.

La verdad sobre el cumpleaños de 15 de Indiana Cubero

En enero de este año, Indiana se mudó a la casa de su papá luego de que manifestó presuntos maltratos por parte de Neumann y en donde se habló de una supuesta demanda, algo que más tarde se desacreditó. Aun así, no regresó con su madre y sus hermanas, Allegra y Sienna. En su lugar, se mantuvo junto a Fabián, Micaela Viciconte y Luca, el hijo de la influencer y el exfutblista.

Luego de una polémica foto que circuló el fin de semana pasado, en donde Neumann recordó su etapa de embarazo de Indiana, desde Intrusos (América), Laura Ubfal, advirtió que recibió una crítica por parte de la modelo al replicar aquella imagen. La periodista le respondió en directo y deslizó el plan que tiene la adolescente para celebrar su cumpleaños.

“En octubre, Indiana festeja su cumple de 15 y Nicole no hará nada. Todos sabemos que mínimo se organiza un año antes... Si Nicole está organizando hace un año y medio su boda con Manu Urcera”, explicó. Acto seguido, reveló: “Mica y Cubero sí le ofrecieron hacerle una fiesta de 15, pero ella no quiere saber nada. La verdad es que sabemos que está con un psicólogo. Es una chica que está pasando un momento muy feliz con su hermanito, con sus hermanas, con su familia, pero no tiene relación con la mamá. Esta es la historia. Todavía no hay revinculación”.

“Lo del cumpleaños de 15 es porque en un momento en una de las charlas que habría tenido por Telegram Nicole con la nena, le habría propuesto ocuparse del cumpleaños y la chica no le contestó”, sumó Marcela Tauro.

Indiana Cubero abandonó en enero de 2023 la casa de Nicole Neumann y de momento no volvió a ella Archivo

Asimismo, Ubfal agregó: “Lo que sé es que en octubre, cuando cumpla años, habrá una íntima reunión familiar, con las hermanas, las amigas. Por ahora no quiere viaje, solo una mini reunión íntima”. Además, dio un dato que puede traer polémica: “A todo esto, Mica Viciconte posteó una foto del fin de semana que fueron al cine con Indiana y con Cubero y no gustó”.

En cuanto a la foto que circuló en las redes de Neumann embarazada de Indiana hace 15 años como tapa de la revista Caras, Ubfal relató: “Cuando publiqué la nota, porque siempre la subo a Instagram, se ve que Nicole la leyó y se enojó y escribió ‘dejen de repetir mentiras, por favor. Hagan bien su laburo y averigüen bien dónde y como corresponde. No escuchando a mentirosos/manipuladores. Tengan más cuidado de hablar de una menor. No les corresponde’”.

Ante la última expresión, la panelista fue tajante: “Sobre lo que corresponde o no, nosotros trabajamos de esto y Nicole lo sabe”.

