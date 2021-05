Nazarena Vélez y sus ganas de casarse con su novio Santiago Caamaño: “Sería el año que viene”

En medio de los preparativos del casamiento de Bárbara Vélez, su madre, Nazarena Vélez, reveló sus deseos de casarse en un futuro con Santiago Caamaño, su novio desde hace más de dos años.

Si bien la actriz, que sigue de cerca los preparativos de la boda de Barbie y Lucas, el hijo mayor de Fabián Rodríguez, exteriorizó sus deseos de pasar por el altar con su novio, pero aclaró que no sería este año ya que es la boda de su hija.

“Quiero pasar toda mi vida con él, porque es un hombre maravilloso. Él cada tanto me tira la del casamiento, pero este año es de Barbie; si tiene ganas yo me casaría por él, lo haría por él que nunca se casó. Hacía mucho tiempo que no estaba en pareja y lo haría porque lo amo. Sería para el año que viene”, dijo en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Nazarena Vélez confesó por primera vez sus planes de casamiento

“El primer día, cuando empezamos a salir, porque antes era mi compañero del teatro, en la mirada nos dimos cuenta de que nos conocimos de otras vidas y automáticamente vino la afinidad de los dos. Somos tan parecidos pero de mundos tan distintos; siento que lo conozco de otra vida”, indicó.

La actriz siguió llenando de elogios a su novio. “Cuando no buscaba nada, encontré todo, es un hombre increíble e íntegro, tiene un perfil muy bajo”, sostuvo.

