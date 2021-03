Barbie Vélez reveló cómo será su casamiento y el misterio de la luna de miel

Barbie Vélez le contestó algunas preguntas a sus seguidores de Instagram sobre cómo será su casamiento. La actriz dará el “sí, quiero” en septiembre junto a su novio Lucas Rodríguez, y ya tiene definidos varios detalles de su ceremonia soñada. Con nerviosismo y sinceridad, anticipó algunos datos del vestido, el salón y qué tiene pensado para la luna de miel.

En diciembre último la hija de Nazarena Vélez anunció su compromiso desde las playas de Punta Cana, donde su novio le hizo la esperada propuesta con el mar como testigo. Falta medio año para que su gran día llegue, y reveló que ya tiene elegido el vestido: “Va a ser blanco, porque muchos me preguntan si voy a innovar en eso y no, voy a ir por el color clásico; y también voy a tener otro vestido para cuando esté más avanzada la noche”.

En cuanto a las tradiciones, aseguró que quiere respetar la costumbre de llevar algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. También habló del salón que eligieron, y comentó que todo fue “milagroso” por el tiempo récord en que consiguieron el lugar: “Fue el primero que visitamos y nos encantó, sentimos que es el ideal porque queremos que la ceremonia sea al aire libre con mucho verde y naturaleza”.

Barbie Vélez está en pareja con Lucas Rodríguez, hijo de la expareja de su madre, Fabián Rodríguez Instagram @barbiepucheta

Por último, la actriz habló de la luna de miel y confesó que todavía es un misterio: “Ahí sí que no tenemos nada planeado porque con todo esto no sabemos bien qué va a pasar, veremos más adelante, por ahora no tenemos nada organizado”. En este sentido, aseguró que estará atenta a las disposiciones migratorias en torno a la pandemia de coronavirus durante los próximos meses.

LA NACION