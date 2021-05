Sin filtro: el duro cruce entre Adrián Pallares y Yanina Latorre

Adrián Pallares y Yanina Latorre tuvieron un enérgico enfrentamiento al aire en Polino Auténtico (Radio Mitre). La panelista apuntó contra América TV al afirmar que en el canal estaba prohibido hablar de la vacunación de Jorge Rial en Miami.

Pallares salió al cruce de Latorre y aseguró que sus afirmaciones “eran mentira”. Así, se vivió un momento tenso al aire del programa radial, en el que también abordaron el tema de las críticas recibidas por Marcelo Tinelli debido a la falta de distanciamiento social ocurrido en el primer envío de ShowMatch.

“Quiero decirte algo pero no quiero debatir para no darle de comer a los demás”, arrancó Pallares. Y prosiguió: “Nosotros no hablamos de la vacunación de Rial porque nosotros no quisimos hablar. El canal no prohibió hablar de la vacunación de Rial”.

Duro cruce de Adrián Pallares y Yanina Latorre: "Critican a Tinelli y se callan con Rial"

Latorre interrumpió al conductor de Intrusos y aportó su mirada. “Bueno, yo tengo otra información y la voy a sostener”, dijo la esposa del exjugador de fútbol Diego Latorre. A lo que el periodista de espectáculos sentenció: “Si seguís el programa, vas a ver que no hablamos de vacunaciones”.

La respuesta de Pallares no dejó del todo conforme a Latorre, quien insistió: “Bueno, vos no hablás pero hay una bajada de no hablar del tema. Tengo muchos amigos en América aunque odie a América. Por ahí a vos no te avisaron, como no hablás de vacunas...”. Y la panelista arremetió. “¿Qué opinas de la vacunación de Rial después de todo lo que dijo de mí y de Nacho Viale? ¿Podés hablar de un compañero de canal o le tenés miedo?”, quiso saber.

“No le tengo miedo a Jorge, me parece que cada uno puede hacer lo que quiera”, respondió Pallares, y la panelista replicó: “Y sí, fácil es criticar a Tinelli pero con Rial todos se callan”.

“¿Criticar a Tinelli? No, al contrario, estamos hablando de trabajo”, afirmó el conductor de Intrusos. “Y cuando Rial me trató de chorra, de inmoral y de ilegal”, cuestionó una vez más Latorre.

Pero Marcelo Polino interrumpió la pelea para bajar los decibeles: “No lo hagamos personal. Tenemos las noticias”. Así, la charla rumbeó para el lado del bajo rating del programa conducido por Rial.

“¿Y qué pensás del 0,5 de TV Nostra? Eso es un fracaso, de eso sí que no se vuelve”, indicó Latorre al entrevistado pero con un tono más conciliador. “Bueno, entonces yo te pregunto qué pensás del 3,2 de Mariana Fabbiani”, retrucó Pallares para evitar dar una respuesta sobre su compañero de canal.

“Que le está costando un montón, que arrancó un programa contra una Florencia Peña que la está rompiendo y es un exitazo”, dijo Latorre.

Para finalizar, Pallares dio su versión para explicar por qué no se tratan determinados temas en los programas. “Es lógico que cuando se separa Adrián Suar, en eltrece no hablan de la separación. Son cosas normales. No significa que está prohibido”, dijo. Y de forma contundente, concluyó: “A nosotros no nos prohibieron hablar de la vacunación de Rial”.

LA NACION