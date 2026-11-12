Netflix anunció el estreno de un documental sobre Russell Brand, días después de que condenaran al actor por violación

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Tan solo tres días después de que el Tribunal de la Corona de Southwark de Londres condenara a Russell Brand a 10 años y seis meses de prisión por haber violado a una mujer y agredido sexualmente a otras tres, Netflix anunció el estreno de un documental sobre el actor británico de 51 años. El mismo llega a la plataforma de streaming este viernes 13 de noviembre y promete mostrar cómo pasó de convertirse en una estrella del cine y las redes sociales a terminar tras las rejas.
Este viernes llega a Netflix Russell Brand, Open Secret. El documental presenta “la historia del meteórico ascenso” del cómico y su “estrepitosa caída” tras las acusaciones de delitos sexuales. La construcción es a través de testimonios de personas cercanas al actor, material de archivo y las investigaciones publicadas en 2023 por los medios The Times y The Sunday Times, realizadas por las periodistas Rosamund Urwin y Charlotte Wace.
Russell Brand, Open Secret, tiene una duración de una hora y 23 minutos y estará disponible en Netflix a partir del viernes 13 de noviembre. La producción está dirigida por Olivia Isaacs y producida por 72 Films, compañía que estuvo detrás de Jimmy Savile: Una historia de terror británica (Jimmy Savile: A British Horror Story), un documental de 2022 sobre los abusos sexuales cometidos por el DJ y presentador cercano a la política y la corona británica.
El anuncio llegó en la misma semana en la que el protagonista de ¿Cómo sobrevivir a mi ex? (Forgetting Sarah Marshall) fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por haber violado a una mujer y agredido sexualmente a otras tres. La sentencia fue dictada por el juez Joel Bennathan en el Tribunal de la Corona de Southwark de Londres el lunes 9 de noviembre, cuatro días después de que un jurado lo declarara culpable de los delitos cometidos entre 2004 y 2009. Durante el juicio Brand negó las acusaciones argumentando que todas sus relaciones sexuales fueron consentidas.
De acuerdo con el medio The Guardian, el juez hizo referencia a la “arrogancia asombrosa” de Brand y cuestionó la forma en la que el actor se manejó con su fama, argumentando cómo, mientras se convertía en una celebridad inteligente y carismática, también estaba empezando a cometer los delitos por los cuales terminó condenado. “Usted también se había convertido en un depredador sexual”, le dijo.
La condena establece que el actor de 51 años deberá cumplir dos tercios de la pena, equivalentes a siete años de prisión, antes de poder acceder a la libertad bajo supervisión. El actor ya llevaba cuatro días detenido. El 5 de noviembre fue declarado culpable de violación y agresión sexual y la justicia rechazó el pedido de su defensa para que pudiera permanecer en libertad hasta la audiencia de sentencia. Enfrentaba siete cargos: tres por violación, tres por agresión sexual y uno por intento de agresión sexual. Brand se declaró inocente, pero el jurado lo encontró culpable de cuatro de ellos: un cargo de violación y tres de agresión sexual.
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