Netflix: cuáles son las 14 series canceladas en lo que va de 2021

Netflix es uno de los servicios de streaming más importantes del mundo. Con un catálogo muy amplio y un repertorio de contenidos para todos los gustos, es muy frecuente que muchas series o películas lleguen a su final antes de tiempo.

Ya sea por baja audiencia, pérdida de los derechos o simplemente porque el costo de producción es muy alto, la empresa decide ponerle fin a algunos proyectos que dejan a varios fanáticos con un amargo sabor en la boca. Por eso, a continuación repasamos la lista de todas las series que fueron canceladas en lo que va del 2021.

1. Monarca

Luego de que se estrenara su segunda temporada, fanáticos de todo el mundo empezaron a reclamar por una tercera entrega. Sin embargo, con un escueto comunicado, Netflix informó que la serie no tendrá nuevos episodios.

Trailer de la segunda temporada de Monarca - Fuente: Netflix

2. Atypical

Una de las series más queridas y vistas de la plataforma llega a su final con cuatro temporadas. Si bien la historia podría haber continuado, Netflix canceló la serie debido a los altos costos de producción y produjo un gran revuelo en redes.

Atypical - Trailer

3. El método Kominsky

Creado por la mente detrás de Two and Half Man y The Big Bang Theory, este divertido show mantuvo a muchos usuarios enganchados durante dos temporadas. Ahora, el estreno de su tercera entrega marca el fin de una era. Mientras que varias teorías apuntan a que su terminación se debe a la salida de uno de sus protagonistas, se cree también que fue un problema en la negociación de la renovación lo que concluyó en su salida.

4. Los irregulares

Ambientada en el universo de Sherlock Holmes, Los irregulares fue un gran éxito cuando arribó a Netflix. Buenas críticas y grandes niveles de audiencia parecían marcar todo un suceso. Sin embargo, tan solo 28 días alcanzaron para que la plataforma anunciara su cancelación sin explicar el por qué.

Trailer Los irregulares

5. El legado de Júpiter

Cuando llegó a la plataforma parecía que iba a ser una de las series insignia de Netflix. Sin embargo, no logró cumplir con las expectativas y fue cancelada. El anuncio fue dado por Mark Millar, uno de los creadores del comic en el que la serie se basaba. Contó que “continuarán desarrollando cuidadosamente todos los reinos de la saga Jupiter’s Legacy”.

Trailer de El legado de Júpiter

6. Dad Stop Embarrassing Me!

Una comedia plagada de chistes y referencias que duró poco. Lanzada oficialmente en abril, tardó pocos días en que se tomara la decisión de cancelarla debido a los bajos niveles de audiencia alcanzados. Aún así, su primera y única temporada continúa vigente en Netflix.

7. Good Girls

Si bien es una producción de la NBC, llegó a Netflix donde alcanzó difusión y más presencia. No obstante, esta llega a su final no por una decisión del servicio de streaming sino porque la cadena no logró renovar los contratos correspondientes. Con cuatro temporadas, Good Girls llegará a su fin.

Good Girls -Trailer

8. La Révolution

Una gran apuesta de terror francés que llegó a Netflix en el 2020. Lamentablemente, no logró alcanzar altos niveles de audiencia y su director, Damien Couvreur, anunció que la cancelación se debió a “no poder captar la atención del público”.

9. Living With Yourself

Paul Rudd presentó una alternativa muy innovadora al llevar a Netflix una serie con dos personajes principales y ambos interpretados por él. Sin embargo, pese a que se creía que la serie fue cancelada, en ningún momento se pensó en una segunda temporada. El actor firmó para realizar solo una entrega.

10. Memorias de Idhún

Problemas al momento de seleccionar a las voces de los personajes, críticas negativas y una repercusión polémica marcaron a esta serie desde que arribó a Netflix. La historia animada, basada en las novelas de Laura Gallego, no pudo cautivar a la audiencia y la resistencia de los usuarios provocó su cancelación obligatoria.

11. Country Comfort

Protagonizada por Katherine PcPhee, interpreta a una cantante de country que cambia su vida para convertirse en la niñera de un famoso cantante. Una premisa entretenida y una comedia con mucho interés que no logró asentarse en el catálogo y fue cancelada.

12. Sr. Iglesias

Nuevamente una serie que no cumple con las expectativas de la empresa. Tras tres temporadas, la poca audiencia le dice adiós a una serie que contaba la historia de un profesor de historia que con mucho humor y carisma llegaba para cambiar la manera de dar clases en un colegio secundario con todos los tintes de una sitcom de los 90.

13. En los boxes

Otra comedia que le dice adiós a Netflix. Protagonizada por Kevin James, no logró ser una serie de peso en la plataforma y la poca audiencia y su elevado costo provocan su temprana cancelación.

14. Bonding

La historia de una pareja de amigos cuya amistad se pone a prueba por los secretos de uno de ellos llega a su final tras dos temporadas ¿La razón? Nuevamente los niveles de audiencia no fueron los suficientes y la plataforma decidió cancelar la historia.

Trailer segunda temporada de Bonding

LA NACION