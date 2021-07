Nicole Neumann habló de su supuesta crisis con José Manuel Urcera y el faltazo a su programa

Nicole Neumann y José Manuel Urcera blanquearon su romance en medio de conflictos con la ex de él. Luego, viajaron a Miami, Estados Unidos, donde se los vio en fiestas y muy enamorados. Sin embargo, a su regreso, trascendieron rumores de una posible crisis entre ambos.

Rodrigo Lussich contó en Intrusos (América), que la modelo habría faltado al programa que conduce junto a Guillermo “El Pelado” López por esa misma pantalla luego de haber tenido una discusión con su pareja. “Nicole tenía que grabar Santo Sábado a las 14 y no se presentó. Pidió grabar a las 16 y no fue. Luego, pidió ir en vivo a las 22, pero tampoco se presentó. El programa salió en vivo, pero sin ella”, reveló el periodista.

Nicole Neumann y Manuel Urcera habrían tenido su primera crisis

También detalló que “son novios cama afuera”, pero que “una realidad los hizo convivir un poquito y allí aparecieron algunas pequeñeces”. En el programa de América contaron que el automovilista viajó a Concordia para competir en otra fecha del Turismo Nacional y que la modelo no lo acompañó.

Noches con amigos, playas y despeje fueron los protagonistas de la escapada romántica de Neumann Caras

A su vez, se desató una polémica porque no habría respetado los días de aislamiento impuestos por el Gobierno luego de su viaje. Marina Calabró aseguró en Los ángeles de la mañana (eltrece) que Ucera viajó a Entre Ríos el domingo “antes de terminar con los siete días obligatorios”. Parece que el novio de Nicole consiguió una excepción para poder participar de la carrera, aunque la nota presentada en el circuito llevaba el membrete del Ministerio de Ciudadanía de Neuquén, indicó la panelista.

Manuel Urcera y Nicole Neumann compartieron un viaje a Miami Instagram @manurcera

Nicole no se quedó callada, al ver la noticia, en la noche del lunes hizo declaraciones a través de sus historias de Instagram en las que desmintió haber faltado al programa por una pelea, pero no dijo nada sobre la crisis con su pareja. “Estuve leyendo mentiras de mí... Una que no me gustó es que yo no fui a trabajar por discusiones. ¿Cómo voy a dejar de trabajar por una discusión? A esta altura de mi vida o estoy bien o no estoy. Chau”, sostuvo. Y aclaró: “Para mí el trabajo es casi sagrado”.

Este fin de semana, la modelo celebró el cumpleaños de su hija Sienna, fruto de su relación anterior con el futbolista Fabián Cubero. “Tuve un fin de semana divino con el cumpleaños de mi hija. Súper en amor”, señaló en la red social.

