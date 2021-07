Tras descompensarse al aire, Mercedes Ninci fue internada en terapia intensiva

En plena grabación de Lo de Mariana, Mercedes Ninci sufrió un ataque de nervios y debió ser internada. El viernes, mientras participaba del ciclo que conduce Mariana Fabbiani en eltrece, Ninci comenzó a hablar de la pobreza en el país y se descompensó. Finalmente, el episodio terminó en la hospitalización de urgencia de la periodista, cuyo diagnóstico ahora fue revelado por Pía Shaw en Los Ángeles de la Mañana.

Mercedes Ninci rompió en llanto en vivo por la pobreza: “Estoy cansada de lo descartable”

“Les conté un poco lo que pasó con Mercedes Ninci el miércoles pasado, el desmayo, la internación y los estudios”, dijo Ángel De Brito en el ciclo matutino de eltrece. “Y el fin de semana la internaron en Fleni para hacerle estudios más completos”, añadió.

Luego, Shaw brindó más detalles sobre la devolución que le dieron los médicos a la panelista. “Empezó con unos fuertes dolores de cabeza, bastante avanzados. Ella volvió a su casa el día jueves, cuando nosotros contamos acá. Estuvo en El diario de Mariana, contó un poco, tenía muchas ganas de volver a trabajar, y el lunes tenía que incorporarse al programa”, comenzó Shaw.

Luego, Pía reveló que durante el último fin de semana Ninci empezó a tener dolores de cabeza muy fuertes por lo que debió ser internada. “Y ayer yo le escribí al mediodía, y ella me contesta a la noche muy tarde que estuvo en terapia intensiva, yo no lo sabía, y este es el audio”, agregó Shaw.

Mercedes Ninci se descompensó durante las grabaciones de El diario de Mariana

En el mensaje de voz grabado que se emitió al aire en LAM, Ninci contó en primera persona cómo está su salud por estos días. “Me sacaron de terapia intensiva, estoy en habitación común”, dijo Mercedes. Shaw, por su lado, agregó: “Ella me cuenta que tiene una ‘cefalía en estallido secundario probable síndrome de vasoconstricción’”.

En otro audio que compartió Shaw, Mercedes se refirió al difícil momento que sufrió al aire. “Estoy medio destruida, porque tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro”, señaló la comunicadora. “Igualmente me dicen que es curable al 100 por ciento, pero rarísimo, de golpe me dolió la cabeza al aire y me ‘estalló’ la cabeza, no sé. Estoy desesperada por trabajar”, sumó.

LA NACION