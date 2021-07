Conmoción por la trágica muerte de la actriz porno Kristina Lisina al caer de un piso 22

Kristina Lisina, la actriz dedicada al cine para adultos mejor conocida como Kris the Foxx, murió esta mañana luego de caer del piso 22 de un edificio ubicado en San Petersburgo, Rusia. Las autoridades locales están investigado si la joven rusa se accidentó o si se trató de un suicidio.

Según informó el periódico digital Moskovsky Komsomolets, los investigadores hallaron el cuerpo de Lisina, quien tenía 29 años, cerca una área residencial en el distrito de Nevsky. En la mano de la actriz había una moneda con la inscripción “siempre estás en mi corazón”.

En las redes sociales circularon las últimas imágenes de la actriz, captadas por una cámara de seguridad del complejo en el que vivía Captura de pantalla

En las redes sociales circuló un video captado por una cámara de seguridad del edificio que muestra a la joven momentos antes de su trágica muerte mientras entraba al complejo donde vivía.

El novio de Kristina, el actor porno conocido como Rustam M, comunicó la triste noticia en su cuenta de Instagram. “Mi novia Kristina Lisina, también conocida como Kris the Foxx, murió”, escribió.

Entre los muchos mensajes que subió la pareja de Lisina a su red social, contó que la actriz sufría una fuerte depresión a pesar de haberse comprado, de manera reciente, el departamento en el que su vida tuvo el fatal desenlace.

“Le dije varias veces que fuera a terapia, pero no estaba lo suficientemente estable como para hacerlo. No sé de qué otra manera hubiera podido ayudarla”, indicó Rustam M. Además, lamentó el terrible suceso y contó que la joven quería tener una familia.

Según su pareja, la joven rusa sufría una fuerte depresión Instagram

La actriz comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo para adultos luego de haber vivido una mala experiencia laboral en un banco. Por esa razón, decidió incursionar en el cine porno y así lo explicó en una entrevista.

“Me mudé a San Petersburgo desde Krasnoyarsk. Trabajé en un banco durante exactamente cinco días y me di cuenta de que no estaba interesada en eso. No entendía de qué hablar con la gente”, manifestó en aquella oportunidad.

