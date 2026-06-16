Netflix eliminará de su catálogo una de las películas más exitosas de Ricardo Darín y Luis Brandoni

Como Netflix nos alegra cada semana con múltiples estrenos en la plataforma, también nos genera nostalgia cuando, por cuestiones de licencia y contratos, elimina alguna que otra producción de su catálogo; y este es el caso de La odisea de los giles, la aclamada película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Luis Brandoni dejará el gigante del streaming el próximo 30 de junio.

La odisea de los giles, la película de gran elenco que abandona el catálogo de la plataforma

En ese sentido es que la noticia sorprendió a quienes no vieron la cinta de 2019, una de las clásicas y modernas producciones del cine argentino, considerada por muchos como referente de las películas sobre atracos y venganza popular.

Basada en la novela La noche de la usina de Eduardo Sacheri, la cinta dirigida por Sebastián Borensztein sigue durante casi dos horas a un grupo de vecinos de un pueblo agrícola, liderados por Fermín Perlassi, que decide reunir los ahorros de toda su vida para comprar unos silos abandonados, refundar una cooperativa agrícola y reactivar la economía de su pueblo.

La Odisea de los Giles se estrenó en 2019 y en 2025 se sumó a Netflix (Foto: Netflix)

Sin embargo, justo el día después de depositar los $158.000 dólares en el banco, el gobierno implementa el famoso “Corralito” (la restricción para retirar dinero en efectivo). Como si esto fuera poco, el gerente del banco y un abogado inescrupuloso los engañan, quedándose con todos sus dólares antes de que el sistema colapse.

La odisea de los giles es considerada por muchos como referente de las películas sobre atracos y venganza popular

Al descubrir que fueron estafados y que el abogado esconde el dinero en una bóveda subterránea en medio del campo, los vecinos se cansan de ser los “giles” y deciden hacer justicia por mano propia. A partir de ahí, el grupo organiza un plan maestro, delirante y muy casero para robarle al ladrón y recuperar lo que les pertenece.

“Provincia de Buenos Aires, fines del 2001. Un grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola. Al poco tiempo, descubren que sus ahorros se perdieron por una estafa realizada por un inescrupuloso abogado y un gerente de banco que contaban con información de lo que se iba a desencadenar en el país. Al enterarse de lo sucedido, este grupo de vecinos decide organizarse y armar un minucioso plan con el objetivo de recuperar lo que les pertenece”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play durante estas dos últimas semanas.

La odisea de los giles

“Divertida, dramática y social historia. Un guion bien armado y unos actores que se ajustan con mucho talento a sus personajes. Todo está tratado en un tono amable y a la vez malicioso”; “Borensztein combina dosis de humor costumbrista y sátira social para obtener una película perfectamente entretenida, y absolutamente formularia” y ”Cuenta con un deslumbrante guion repleto de comicidad que mantiene el pulso en los momentos de mayor dramatismo, sin abandonar el tono gamberro y cínico del inicio", son algunos de los comentarios que críticos dejaron en el sitio web FilmAffinity.

La odisea de los giles recibió la aprobación de la crítica internacional (Foto: Captura FilmAffinity)

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