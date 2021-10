Escándalo en Netflix: echaron a una empleada por filtrar cuánto cobró Dave Chappelle por su controversial show

Netflix despidió a una empleada por compartir información confidencial acerca del controvertido especial de Dave Chappelle, The Closer. La empresa, que comparte información sensible a su negocio con sus trabajadores bajo la condición de no divulgación, tomó la decisión luego de que uno de ellos filtrara datos financieros.

Se trató de información que revelaba que la empresa invirtió 24,1 millones de dólares en el show de stand up de Chappelle, una suma visiblemente alta en comparación con el Juego del calamar, catalogado como el mayor éxito de debut de la compañía, en el que Netflix gastó 21,4 millones de dólares.

A través de un comunicado, la empresa explicó las razones que motivaron la destitución. “Despedimos a una empleada por compartir información confidencial y comercialmente sensible fuera de la empresa. Entendemos que pudo haber estado motivada por la decepción y el dolor con Netflix, pero mantener una cultura de confianza y transparencia es fundamental para nuestra empresa”, señaló un portavoz de la empresa al semanario Variety.

Las quejas por el polémico monólogo de Dave Chappelle derivaron el despidos dentro de Netflix (Crédito: Elle)

Hace una semana, Bloomberg reveló que días antes del estreno del especial, un grupo de trabajadores irrumpió en una reunión virtual donde advirtieron a varios ejecutivos que existían una serie de chistes sobre pronombres de género neutro y los genitales de las personas transgénero que eran potencialmente dañinos.

Pese a los reclamos, los líderes de la compañía, entre los que se destacaron su directora global Bela Bajaria y el codirector ejecutivo Ted Sarandos, decidieron que el programa “no cruzó la línea ni los límites éticos”.

Tráiler de The closer, el nuevo especial de Dave Chappelle que desató la indignación de los empleados en Netflix

El jueves pasado, Sarandos expresó su apoyo a Chapelle a través de un correo electrónico difundido luego por Variety.

“Con The Closer entendemos que la preocupación no se trata de contenido ofensivo para algunos, sino de títulos que podrían aumentar el daño en el mundo real (como marginar aún más a los grupos ya marginados, el odio, la violencia, etc.)”, explicó el co-CEO de la empresa de streaming y agregó: “Si bien algunos empleados no están de acuerdo, creemos firmemente que el contenido en pantalla no se traduce directamente en daños en el mundo real”.

Frente a las críticas, Ted Sarandos, co CEO de Netflix, defendió al comendiante estadounidense (Crédito: Variety)

La posición fijada por los directivos creó mayor división en lo que, según reseñó Bloomberg, se trataría de la disputa laboral pública más sonada de Netflix en los últimos tiempos.

Los reclamos, que comenzaron por los chats internos de la compañía y continuaron en Twitter, escalaron de tal manera que no solo una persona terminó despedida sino que al menos tres recibieron una suspensión.

El despido no fue la única medida que tomó la empresa frente a la reacción de sus trabajadores. Según trascendió, para calmar las aguas, la compañía organizará un evento con el activista trans Alok Vaid-Menon.

The Closer fue duramente criticado por grupos que defienden a la comunidad LGBTIQ+ por considerarlo transfóbico. Un grupo de empleados de la compañía se prepara para presentarse en huelga este 20 de octubre y protestar contra el especial de Chapelle y las palabras de apoyo de Sarandos.