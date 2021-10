Gastón Dalmau visitó Bake Off Argentina y recibió un particular elogio de Damián Betular

Gastón Dalmau dijo presente en una nueva edición de Bake Off Argentina (Telefé), sorprendiendo a todos los participantes con su presencia. Como lo demanda el desafío técnico, los jurados no están en la carpa durante la preparación y la degustación de los postres la hacen a ciegas. Es por eso que el actor tuvo un rol fundamental en el programa ya que fue la voz autorizada para dar tips y consejos a los concursantes. En pleno programa, una de las pasteleras le declaró que era su fan, otros le hicieron chistes pero lo que no pasó desapercibido fue un comentario de Damián Betular.

“Les trajimos una persona que queremos mucho. Actor, ganador, amigo de la casa y para mí, casi socio”, expresó Damián Betular a modo de presentación. De esta manera, no escatimó en halagos hacia el ganador de MasterChef Celebrity y remarcó que justamente en ese reality, el joven destacó en la preparación de platos dulces: “Es lo que mejor hacía”. Tan bien le salían que el chef quiso tentarlo para que, en un futuro, puedan tener un negocio juntos.

Con las emociones a flor de piel, los pasteleros tuvieron que empezar a trabajar. Mientras, el actor actuó de jurado por un rato y pasó por las estaciones de trabajo para asistir a quienes lo necesitaban. Tips para una buena gelatina, consejos para mantener el frío en las heladeras, sonrisas y palabras de aliento caracterizaron su paso por Bake Off.

Gastón Dalmau sorprendió a los participantes de Bake Off Argentina con su visita

Los más grandes lo vieron empezar y los más chicos crecieron con él. Muchos años antes de ganar MasterChef Celebrity y mudarse a Los Ángeles, California, Dalmau trabajó en un centenar de producciones argentinas y sus personajes quedaron en la memoria de los fanáticos. “Explicame cómo hago con el tiempo, la multicapa de mousse y Gastón Dalmau al lado...”, comentó Paula al verlo llegar. “¡Está chocha!”, exclamó haves. Entre risas y emoción nerviosa, la participante reconoció que era su fan y que lo seguía “desde los siete años”.

Una participante, emocionada por la presencia de Gastón Dalmau, no pudo ocultar su nerviosismo al verlo Twitter

Su paso fue muy agradecido por los pasteleros y entre aplausos y gritos, Gastón abandonó la carpa. Tortas preparadas, entregadas y con las identidades ocultas... listas para someterse al crítico paladar del jurado.

La reacción de las redes con la presencia de Gastón Dalmau en Bake Off Argentina

Desde sus casas, quienes lo vieron en Casi Ángeles volvieron a enamorarse del joven actor Twitter

Como siempre que hay una visita popular, las redes se hacen eco y los memes aparecen casi de manera instantánea. El recuerdo de MasterChef, sus interacción con Damián Betular y la emoción de las fanáticas al verlo fueron los comentarios más recurrentes.

Los Simpson, presentes en la elaboración de memes de la jornada Twitter

Los Simpson nunca faltan al momento de elaborar divertidas imágenes y esta vez no fue la excepción. Desde Bart y Lisa hasta el Sr. Burns se hicieron presentes en una ola de memes que divirtieron a todos los seguidores del certamen en Twitter.

Aquel icónico grito de Damián Betular al momento de desmoldar vino a la mente de los seguidores de ambos programas Twitter

La última eliminación de Bake Off Argentina

El jurado preparó un complejo desafío para la gala de eliminación del domingo. Los participantes tuvieron que preparar una torta de galletas de tres niveles con quince galletitas, 30cm de altura, dos tipos de masa y dos rellenos distintos. Una prueba de alto rendimiento para llevar al máximo la habilidad de los pasteleros.

Con el correr de la jornada, los participantes se enfrentaron al reloj y a la frustración. La angustia de Emiliano al ver cómo su torre se quebraba fue uno de los momentos más tensos del programa aunque, para su fortuna, logró presentar un plato que lo hizo zafar de quedar afuera.

Bake Off Argentina: una torre de galletas provocó angustia y llanto - Fuente: Telefe

Tanto la suya como la de Kalia y Silvina fueron elegidas como las peores de la jornada. Tras un largo período de deliberación, el jurado determinó que el desempeño de Silvina y la preparación entregada no eran suficientes para valerle la continuidad en el programa siendo ella la nueva eliminada de Bake Off Argentina.