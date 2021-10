Tras las acusaciones de plagio, el creador de El juego del calamar dio una sorpresiva respuesta

El juego del calamar se convirtió en el último suceso de Netflix. De hecho, la producción coreana -que se centra en un brutal juego de supervivencia- está próxima a convertirse en la serie más vista en la historia de la plataforma de streaming. Además de tener interesantes personajes, la producción muestra una visión perturbadora de la naturaleza humana con la que muchos espectadores lograron conectar. Sin embargo, tras su estreno, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, fue acusado de haber copiado una idea para desarrollar el material, una fuerte denuncia que el realizador decidió responder.

El éxito de El juego del calamar generó que los fanáticos y usuarios en general analizaran minuciosamente todas y cada una de sus escenas. Análisis en los que no quedaron afuera la versión original en coreano como los respectivos doblajes y traducciones. E, incluso, la similitud en el planteo de la serie con la de otros productos de la industria audiovisual, ya que, para algunos televidentes, el primer juego que se muestra en la ficción es muy similar al que aparece en la película As the gods Will, estrenada en 2014. Además, algunos fanáticos de la serie argumentan que hay otros elementos en común: por ejemplo, las dos tramas están centradas en juegos de supervivencia que se desarrollaron a partir de juegos para niños.

Tráiler oficial de El juego del calamar de Netflix

“Es cierto que el primer juego es similar, pero tras eso no hay más parecidos”, declaró Hwang Dong-hyuk. “He trabajado en El Juego del calamar desde 2008 y 2009 y ya para entonces había determinado que el primer juego era luz roja, luz verde”, añadió el realizador, dando a entender que, si existió un plagio fue el de los creadores de la película que podrían haber copiado el planteo de su serie. “Reclamar mi propiedad intelectual sobre esta historia no es realmente algo que quiera hacer. Pero si tengo que decirlo, diría que yo lo hice primero”, subrayó el director de la exitosa serie de Netflix.

El Juego del Calamar se convirtió en el último gran éxito de Netflix

En la trama, un grupo de 456 personas, desesperadas y ahogadas en deudas, son atraídas para participar en un juego sangriento de supervivencia en el que tienen la oportunidad de ganar cerca de US$39 millones si logran pasar seis desafíos. El que pierde, muere.

Los juegos son bastante simples y esa sorpresiva mezcla de inocentes juegos infantiles con muertes violentas es lo que atrajo la atención de las audiencias. “La gente se siente atraída por la ironía de que los adultos sin esperanza arriesgan sus vidas para ganar un juego de niños”, explicó el director sobre el impacto que tuvo su trabajo en el público.