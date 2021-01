Netflix: el pequeño error en Lupin que se volvió viral

El error de la serie original de Netflix, Lupin, que le valió las críticas de los espectadores y la corrección de una empresa de marcas deportivas

Lupin, la serie francesa inspirada en el personaje literario del escritor y novelista Maurice LeBlanc arrasa en Netflix y se posiciona entre las más vistas de la plataforma pese a algunos pequeños errores que pasaron inadvertidos por su director y que sus fanáticos se percataron en seguida y comenzaron a hacerse eco.

La serie original de la plataforma de streaming cuenta la historia de Arsène Lupin, aunque no la retrata totalmente en la figura de Assane Diop (Omar Sy), protagonista de la producción, se basa en una figura de la literatura francesa del 1905 de un ladrón de guantes blancos.

En la trama que trae al presente las historias del personaje de la novela de LeBlanc hay una diferencia entre el Lupin de principios del siglo XX y el de la actualidad cuya obsesión son las zapatillas.

En uno de los episodios se puede observar a Sy, el actor que encarna a Lupin, usando una marca de zapatillas que lo llevaron a cometer un error que fue advertido en seguida por los fanáticos de la serie y una de las grandes cadenas de marcas deportivas dedicada a la venta y distribución de esos productos que en seguida se hicieron eco de la situación y le avisaron a la plataforma de streaming de la falla.

Lupin que juega a ser un detective galo, muy al estilo de Sherlock Holmes tiene una gran colección de zapatillas: la prenda de vestir que está causando todo tipo de comentarios en las redes sociales entre los espectadores. Es que en un flashback del personaje en el que se intenta profundizar sobre su historia se puede ver a Lupin sentado sobre el respaldo de una cama calzando unas zapatillas Artengo en 1995.

Este detalle no menor fue visto y publicado en la cuenta de Twitter de la empresa fundadora Decathlon que decidió pronunciarse con un contundente mensaje a la empresa. "Decinos, Netflix, pensaste que no lo veríamos, pero en 1995 nuestra marca Artengo todavía no existía, eh", escribió con un emoji al final del posteo y la foto a la que hacen alusión sobre la escena. La corrección fue tomada de buena manera por parte de Netflix que solo se limitó a responder con un "Oops".

Artengo es una línea deportiva desarrollada por Decathlon, fundada en 2006, casi una década después de la fecha de la escena en 'Lupin'.