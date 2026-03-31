Nico Occhiato hizo una colecta en vivo para una familia que dormía en cajeros y juntó 4 millones de pesos en minutos
Todo se dio en Luzu TV, donde una historia de vida conmovió y derivó en una colecta solidaria; todos los detalles
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En redes sociales se comparten todo tipo de historias a diario, pero hay algunas que logran destacarse por lo que generan en las personas. Eso fue lo que ocurrió en Nadie Dice Nada (Luzu TV), donde una acción solidaria terminó emocionando a miles: lograron reunir 4 millones de pesos para ayudar a una familia que atravesaba una situación crítica, en un gesto que rápidamente se volvió viral.
Según dio a conocer la familia, atravesaron una etapa extremadamente difícil en la que incluso llegaron a vivir en la calle. En medio de ese contexto, su historia comenzó a hacerse visible y rápidamente generó conmoción, no solo por las adversidades que enfrentaron —incluyendo situaciones límite como tener que dormir en cajeros automáticos— sino también por la fortaleza con la que lograron seguir adelante.
A pesar de la situación crítica de su día a día y de no contar con un techo, la madre se mantuvo firme en una decisión: sostener el presente y el futuro de sus hijos. Con un esfuerzo constante, hizo todo lo posible para que no abandonaran la escuela y continuaran practicando deporte, apostando a que, incluso en las peores condiciones, podían construir un camino distinto.
Luego de contar que venden empanadas para poder sobrellevar los gastos diarios, la mujer habló con emoción sobre sus hijos y el futuro que sueña para ellos. “Yo no quiero que toda su vida estén en la calle”, expresó, dejando en claro su deseo de que puedan tener una vida distinta, con más oportunidades y estabilidad.
Una catarata solidaria
La emoción que generó la historia no tardó en convertirse en acción concreta, ya que desde el programa Nadie Dice Nada lanzaron una colecta solidaria en vivo con el objetivo de mejorar la realidad de la familia.
Sin lugar a dudas, la reacción de quienes seguían el programa fue inmediata, teniendo en cuenta que en apenas unos minutos lograron reunir 4 millones de pesos argentinos. Por lo que dieron a conocer, el dinero será destinado directamente a cubrir las necesidades más urgentes de la familia, como mejorar el lugar en donde están viviendo para estar en condiciones dignas.
El momento más conmovedor llegó cuando se anunció la cifra alcanzada: tanto la mujer como sus hijos no pudieron contener las lágrimas y rompieron en llanto en vivo. La escena, cargada de emoción, impactó a todos los presentes y también a quienes seguían la transmisión, generando una profunda empatía colectiva.
La emoción en redes
Como era de esperarse, las redes sociales se revolucionaron tras lo ocurrido y rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo. Por un lado, muchas personas destacaron el gesto solidario del programa, mientras que, por otro, cientos de usuarios enviaron palabras de cariño y sus mejores deseos para la familia, acompañando a la distancia con una muestra de empatía colectiva.
“Estamos todos de acuerdo al decir, que este canal vino a sanar cosas que no rompieron. ¡SON TODO LO QUE ESTÁ BIEN CHICOS!”, “El que menos tiene siempre es el que más da. Ojalá reciba ayuda esa familia, se nota las ganas de querer salir adelante, siempre Luzu” y “¡De reírme a llorar con esa familia! Muchas bendiciones para ellos”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas.
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