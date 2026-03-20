El Gaucho Araña recibió un saludo de Tom Holland y se volvió viral: “Se me eriza la piel”

El fenómeno viral del Gaucho Araña, un personaje creado por un artista de Misiones que el año pasado sorprendió a todos en las redes, volvió a quedar en el centro de la escena tras recibir un inesperado reconocimiento internacional: un saludo personalizado de Tom Holland. El mensaje llegó en el marco de una campaña global por el lanzamiento de la nueva película del superhéroe en la que Rubén Ojeda, el creador de la versión autóctona Spider-Man, fue elegido para participar como uno de los fans destacados del mundo.

A las pocas horas del lanzamiento del trailer de la nueva entrega de la saga del Hombre Araña, Gaucho Araña compartió en su cuenta de Instagram un video en el que Holland destaca su performance. “Hola Rubén, muchas gracias por tu fantástico trabajo. Y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el trailer de Spider-Man: Un nuevo día. Nunca he estado en la Argentina, pero me encantaría ir. Así que gracias por representarla. Nos vemos pronto”, dice la estrella de Hollywood sentado en un sillón y con la mirada fija en la cámara.

El posteo de inmediato causó el impacto esperado: obtuvo más de 23 mil likes y cientos de comentarios. La repercusión del video puso el foco en la historia detrás del personaje: una versión criolla de Spider-Man que fusiona lo masivo de la cultura pop con los rasgos más identitarios de la Argentina.

Un sueño hecho realidad

“Estoy muy contento, muy ansioso… son muchas sensaciones que me pasan por el cuerpo”, le dijo Ojeda, emocionado, esta mañana a LA NACION. Para el artista oriundo de Misiones el gesto de Holland fue algo totalmente inesperado. “Cada vez que escucho y vuelvo a ver el video, cuando dice ‘Hola, Rubén’, la verdad que se me eriza la piel. Es una sensación muy linda recibir el saludo de este actor tan importante, que ha marcado a tantas generaciones a través de Spider-Man”, explicó.

En ese contexto, el reconocimiento adquiere un significado mayor: “Me enorgullece mucho ser hoy un representante como fan destacado y que hayan visto en mí la impronta, la identidad cultural que le puse al personaje”. Ante la posibilidad de un encuentro, algo que Holland no descarta al manifestar su deseo de visitar el país, Ojeda no descarta agasajarlo con lo más típico de la Argentina. “Sería un placer poder recibirlo, mostrarle las maravillas que tenemos en Argentina”, adelantó y ensayó una posible escena de bienvenida: “Le enseñaría a bailar chamamé, le mostraría lo que hago con las boleadoras, compartiríamos un mate... estoy seguro de que no se arrepentiría nunca de venir”.

Cómo surgió la oportunidad de participar de la campaña

El salto a las grandes ligas llegó para Ojeda de una manera sorpresiva: todo comenzó con un mensaje que, en un primer momento, creyó que era una broma. “Me escribieron de Sony Pictures y yo dije: ‘Esto es falso, no es verdad’”, recordó. De a poco, los mensajes se fueron continuando, y la desconfianza se convirtió en ilusión. “Me pidieron un contacto, me dijeron que era confidencial y ahí empecé a comunicarme con ellos”.

Tras firmar un acuerdo, Ojeda comenzó un proceso de trabajo profesional que incluyó guiones, grabaciones y un ida y vuelta constante con validaciones desde los Estados Unidos. “Yo enviaba el material y ellos lo reenviaban para la corrección y el ok final”, detalló. El resultado fue su inclusión en una campaña global, donde tuvo un rol clave: “Me tocó ser el último en lanzar un fragmento del trailer, una parte muy importante, y darle el pie nuevamente a Tom Holland”. Lejos de ser un detalle menor, ese lugar dentro de la estrategia lo posicionó como una de las caras destacadas del lanzamiento. “Fue un lugar muy importante, muy destacado”, subrayó.

Quién es Rubén Ojeda, el creador del Gaucho Araña

Rubén Ojeda tiene 30 años, nació en Misiones y desarrolló su carrera dentro del mundo artístico como bailarín, actor y acróbata. Instalado en Buenos Aires, divide sus días entre los espectáculos en vivo, donde combina destrezas físicas con propuestas escénicas que van desde recepciones con fuego hasta performances temáticas, y las animaciones. “Vengo trabajando hace mucho tiempo en el rubro del arte, formándome y produciendo mis propios contenidos”, contó.

Durante años, su actividad estuvo orientada a eventos para distintos públicos, aunque con el tiempo surgió la inquietud de expandirse hacia el universo infantil. Con la intención de hacer eventos para niños, Ojeda invirtió en un traje de Spider-Man, pero cuando se lo puso algo no le cerró. “No me veía como un Spider-Man como los que vemos en todo el mundo”, repasó. La solución apareció de forma espontánea, en medio de una oportunidad laboral: “Tenía que ir a un evento y dije: ‘Voy, pero como Spider-Man gaucho’”.

La transformación tan natural como potente: le sumó al disfraz una bombacha de campo azul, una guarda pampa, unas botas a tono, una rastra, un sombrero, un poncho rojo y un pañuelo en el cuello. “Cambié las telarañas por las boleadoras, le sumé malambo, me puse a bailar chacarera con la gente. Esa fue esa es mi manera de comunicarme, de elegir este personaje y hacerlo nuestro”, recordó. El impacto fue inmediato. “Cuando lo hice, me di cuenta de lo que había generado”, recordó. Además notó que su creación tenía un mensaje. “Quiero incentivar y despertar una chispita en los más chicos para que defiendan nuestra cultura, nuestra identidad”.

La esperanza de un futuro mejor

El boom del Gaucho Araña le llegó a Ojeda en un momento muy particular. “Estaba viviendo una situación bastante crítica en Buenos Aires. Pensaba en meterme a trabajar en otra cosa para poder sostenerme”, reconoció. Hoy, gracias a su inclusión en la campaña del film de Marvel, el panorama empezó a cambiar. “Quiero insertarme más en la sociedad con lo que hago, compartirlo y que a partir de esto surjan nuevas oportunidades laborales”, explicó. “Y esta es la puerta grande para muchas oportunidades que sé que van a venir”, se ilusionó.